Técnico da Chapecoense revela cena de terror no vestiário: ‘Quebrei tudo’

A Chapecoense fica na Série B em 2025. A equipe de Santa Catarina garantiu a permanência na segunda divisão após a vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Coritiba, no último domingo (17), pela penúltima rodada do campeonato. Na coletiva pós-jogo, Gilmar Del Pozzo, técnico do Verdão, comentou sobre os bastidores da partida.

continua após a publicidade

➡️ Ceará vence América-MG, volta ao G-4 e se aproxima do retorno à Série A

No intervalo do jogo, Del Pozzo relatou que não falou nada aos atletas. No entanto,o treinador demonstrou a eles o que faltava ao time para conseguir uma vitória contra o Coritiba, que estava vencendo por 1 a 0 na primeira etapa do jogo.

- Quebrei tudo! Não falei nada. Quebrei tudo. Quebrei porta, quebrei o quadro. Tem que extravasar. Às vezes não é no amor. É no terror - disse Dal Pozzo.

continua após a publicidade

Na coletiva, o técnico da Chapecoense explicou o motivo do incentivo inusitado aos jogadores, que garantiu a reviravolta do time na partida durante o segundo tempo.

- A cobrança tem que vir no timing certo. Não que eles estivessem jogando mal, mas a gente precisa de algo mais. A gente precisa jogar com a alma. Precisava jogar com o coração. E eu fui buscar dentro da minha energia, da minha identificação, daquilo que eu trabalho todo dia - disse o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Santos é campeão inédito da Série B! Relembre os maiores vencedores do torneio

No entrevista, Dal Pozzo explicou a atitude baseada na “expressão visual”. Além disso, ele exaltou que os atletas voltaram “voando” ao gramado depois da bronca, visto que a equipe conseguiu a virada em menos de 25 minutos de segunda etapa.

- Por isso que eu disse essa semana que esse era o jogo mais importante e a gente tinha que contaminar esses atletas. Os jogadores ficaram um pouco abaixo no primeiro tempo e eu tinha que deixar algum recado. E às vezes não é só na fala. É a expressão visual para passar uma mensagem - completou Dal Pozzo.

Após a vitória, a Chapecoense está com 44 pontos, no 14º lugar na tabela de classificação da Série B. Assim, o Índio Condá não tem mais chances de rebaixamento. A equipe volta a campo neste domingo (24), às 18h30, contra o Mirassol, fora de casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte