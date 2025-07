O Grêmio teve pouco tempo para digerir a goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no último domingo (13), no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde de segunda-feira (14), a delegação gremista viajou direto de Belo Horizonte para Lima, no Peru, onde nesta terça-feira (15) o técnico Mano Menezes comandou o último treinamento antes da enfrentar o Alianza Lima, quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Treinamento do Grêmio contou com recepção do técnico da Seleção Peruana

O treinamento desta terça-feira (15), que iniciou às 10h no horário local (12h em Brasília), foi realizado na Villa Deportiva Nacional, em San Luis, distrito de Lima. Principal complexo esportivo da Seleção Peruana, o espaço também abriga a sede da Federação Peruana de Futebol (FPF). No início da atividade, Mano Menezes, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e o executivo de futebol Luis Vagner Vivian foram recepcionados por Óscar Ibañez, treinador do Peru, e membros de sua comissão técnica.

Em campo, após o aquecimento e atividade de manutenção de posse de bola em campo reduzido, Mano comandou um treinamento coletivo. Nele, o treinador gremista encaminhou a equipe para o jogo desta quarta-feira (16).

Escalação deve ter mudanças em todos setores

O Grêmio terá mudanças em todos os setores em comparação com o time que iniciou na derrota para o Cruzeiro. Marlon, que não pôde atuar por que pertence à Raposa, volta à lateral esquerda no lugar de Lucas Esteves. Dodi, que cumpriu suspensão em Belo Horizonte, deve entrar no lugar de Cristaldo, mudando, possivelmente, o esquema tático para o 4-1-4-1. Por fim, André Henrique substitui Arezo, que foi emprestado para o Peñarol, do Uruguai.

Outra possibilidade é a entrada de Edenilson. Nesse caso, sairia Alex Santana ou Amuzu, em hipótese mais remota e bastante defensiva. A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Alianza Lima tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Alex Santana (Edenilson); Alysson, Amuzu e André Henrique.