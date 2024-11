Vini Jr posa com camisa do Bahia durante treino no Barradão, estádio do Vitória

Atacante da Seleção Brasileira, Vini Jr posou com uma camisa do Bahia no último domingo (17). O atacante recebeu o presente de uma torcida LGBT do Esquadrão e tirou uma foto no Barradão, estádio do rival Vitória, onde a Seleção Brasileira treinou para enfrentar o Uruguai, na próxima terça-feira (19).

Além de Vini Jr, o técnico Dorival Jr também tirou foto com a camisa dada pela torcida "LGBTricolor". Um dos principais jogadores da Seleção Brasileira, Vini Jr perdeu um pênalti no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (14), nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ídolo do Flamengo e um dos principais jogadores do Bahia, o meia Everton Ribeiro visitou a delegação da Seleção Brasileira em Salvador. O jogador de 35 anos tirou fotos com Vini Jr e o técnico Dorival Jr, com quem trabalhou e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Após o empate com a Venezuela fora de casa, a Seleção Brasileira agora encara o Uruguai, na Fonte Nova, às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira (19). O jogo com a equipe celeste é o último do ano para a equipe de Dorival Jr, que só volta a campo em março, quando encara Argentina e Colômbia.