Botafogo moderniza ‘área molhada’ do estádio Nilton Santos

O Botafogo deu um grande passo em sua jornada de modernização e excelência esportiva ao modernizar "área molhada" no Estádio Nilton Santos. Este espaço foi projetado para maximizar a recuperação física e o bem-estar dos atletas, desenvolvido em colaboração com a Rede Lifefit, que é uma referência em desempenho e reabilitação.

continua após a publicidade

➡️ Diego Hernández retorna ao Botafogo após empréstimo

A nova estrutura conta com banheiras de hidromassagem para relaxamento muscular, banheiras exclusivas para crioterapia — essenciais para acelerar a recuperação — e uma área dedicada à massoterapia, que ajuda na regeneração muscular, melhora a mobilidade e promove um relaxamento tanto físico quanto mental. O objetivo é criar as melhores condições para que os jogadores se recuperem de maneira segura e eficiente após treinos e jogos, atendendo aos altos padrões exigidos no futebol de alto rendimento.

- Queremos proporcionar aos nossos atletas as melhores condições possíveis para que eles possam atuar no mais alto nível. Essa entrega representa mais um passo nessa direção - comentou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

continua após a publicidade

A parceria com a Rede Lifefit foi destacada como crucial para a qualidade da nova instalação.

- É um orgulho fazer parte desse momento de transformação. A estrutura da nova área molhada está à altura do que há de mais moderno no futebol mundial - afirmou Amin Ibrahim, fundador e administrador da Lifefit.

➡️Montoro impressiona como titular com atuação ‘nível Almada’ no Botafogo

Aréa pra massagem dentro do Nilton Santos (Foto: Divulgação/Botafogo)

Mudanças no CT Lonier

Outra melhoria realizada pelo Botafogo é a inauguração de um espaço exclusivo para as categorias de base dentro do CT Lonier. A partir desta semana, a equipe sub-20 começará a realizar todos os seus treinos no centro de treinamento do futebol profissional, marcando o início de um processo de integração total entre a base e o time principal.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Essa nova ala conta com mais de 15 salas para os diversos departamentos, além de um vestiário próprio para os jovens jogadores. O espaço inclui áreas de fisioterapia, fisiologia, nutrição, recuperação, consultório médico, auditório, sala de treinadores e outros ambientes que visam proporcionar uma preparação de excelência para os atletas. A ideia é acelerar o desenvolvimento técnico, físico e mental dos talentos da base, aproximando-os da rotina profissional.