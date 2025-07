Santos confirma jogo contra o Juventude no Morumbis

O Santos confirmou o Morumbis como estádio do jogo contra o Juventude que acontece pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o jogo está marcado para o dia 4 de junho, mas com a chance da data ser alterada.

A troca do estádio faz parte de um acordo entre São Paulo e Santos. Na última semana, os times fecharam um acordo para a "troca" de estádios. Em comunicado oficial, o Peixe informou que foi assinado uma MOU (um acordo entre as partes) que prevê a realização de três jogos do time da Baixada no Morumbis e três jogos do Tricolor na Vila Belmiro.

A permuta é uma forma de atender associados e torcedores de outras partes do país. O São Paulo tem um acordo com a Live Nation, renovado recentemente. Este contrato com a produtora prevê exclusividade do uso do estádio do Morumbis nos shows que pertencem a ela. Por conta disso, o Tricolor pode perder algumas datas neste ano por conta de eventos já marcados. Nestes casos, a Vila Belmiro pode ser usada, se existir algum jogo que conflite.

São Paulo e Santos fizeram um acordo pelo uso do Morumbis (Foto: Divulgação/São Paulo)

Santos e Flamengo

Nesta quarta-feira, dia 16 de julho, o São Paulo enfrenta o Flamengo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existia uma possibilidade do Peixe já estrear esta troca e jogar no Morumbis. Porém, como o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o Mirassol, existiria um conflito entre as torcidas.