Os maiores públicos do Castelão demonstram a paixão e o fervor das torcidas cearenses em jogos decisivos. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 08:14 • São Paulo

O Estádio Governador Plácido Castelo, popularmente conhecido como Castelão, é um dos mais tradicionais do Brasil e o principal palco do futebol cearense. Localizado em Fortaleza, o estádio foi inaugurado em 1973 e passou por uma grande reforma para a Copa do Mundo de 2014, tornando-se um dos mais modernos do país. Com capacidade para mais de 63 mil torcedores, o Castelão é a casa de jogos de Ceará e Fortaleza e já recebeu públicos impressionantes ao longo da história do futebol nacional. Abaixo, conheça os dez maiores públicos do Castelão, que refletem o entusiasmo e a lealdade das torcidas locais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

10 jogos com os maiores públicos do Castelão na história

1. Fortaleza 1 x 1 Juventude – Campeonato Brasileiro da Série C 2016

O maior público já registrado no Castelão aconteceu em 2016, em uma partida da Série C entre Fortaleza e Juventude. Com 63.903 torcedores, o estádio foi tomado pela torcida do Fortaleza, que compareceu em peso para apoiar o time em um jogo decisivo que terminou empatado em 1 a 1.

2. Ceará 2 x 1 Bahia – Copa do Nordeste 2015

Em 2015, o Castelão recebeu 63.399 torcedores na final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia. A vitória do Ceará por 2 a 1 consagrou o time como campeão da competição, em um dos momentos mais celebrados pela torcida cearense.

3. Fortaleza 0 x 0 Brasil de Pelotas – Campeonato Brasileiro da Série C 2015

Outra grande partida na Série C aconteceu em 2015, com o Fortaleza enfrentando o Brasil de Pelotas. O empate em 0 a 0 atraiu 62.903 torcedores ao Castelão, que se uniram para apoiar o Tricolor em sua luta pelo acesso à Série B.

4. Fortaleza 1 x 1 Macaé – Série C 2014

Em 2014, o Castelão recebeu 62.525 torcedores para acompanhar o confronto entre Fortaleza e Macaé pela Série C. O empate em 1 a 1 mostrou a força da torcida do Fortaleza, que lotou o estádio em busca de um acesso que acabou não se concretizando.

5. Fortaleza 2 x 0 Corinthians – Copa Sul-Americana 2023

Em 2023, pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza enfrentou o Corinthians e venceu por 2 a 0 em um jogo emocionante. Com 60.451 torcedores presentes, essa partida entrou para a história do Castelão como um dos maiores públicos do estádio em competições internacionais.

6. Ceará 1 x 1 Sport – Copa do Nordeste 2014

O clássico entre Ceará e Sport pela Copa do Nordeste de 2014 também atraiu uma multidão ao Castelão, com 60.068 torcedores. A partida terminou empatada em 1 a 1, consolidando o estádio como um verdadeiro caldeirão em jogos da Copa do Nordeste.

7. Fortaleza 1 x 0 Sport – Copa do Nordeste 2022

Em 2022, o Fortaleza enfrentou o Sport na Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. Com um público de 60.045 torcedores, essa partida mostrou a paixão da torcida tricolor em uma competição importante para o futebol nordestino.

8. Ceará 2 x 1 Sport – Copa do Nordeste 2023

Na edição de 2023 da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Sport por 2 a 1 diante de 59.838 torcedores no Castelão. Esse confronto entre equipes nordestinas atraiu um dos maiores públicos do estádio em jogos recentes.

9. Ceará 0 x 0 Vasco e Fortaleza 1 x 0 Paysandu – Campeonato Brasileiro da Série A e Série B 2018

O ano de 2018 trouxe três partidas que registraram públicos de 57.223 torcedores no Castelão. Ceará e Vasco empataram em 0 a 0 pela Série A, enquanto Fortaleza venceu o Paysandu por 1 a 0, com torcidas lotando o estádio para apoiar os times locais.

10. Fortaleza 2 x 1 América-MG – Copa Sul-Americana 2023

Encerrando a lista dos maiores públicos do Castelão, o Fortaleza recebeu o América-MG pela Copa Sul-Americana de 2023. Com 56.946 torcedores presentes, a vitória por 2 a 1 foi celebrada com entusiasmo pelos tricolores, reforçando a força do Castelão como casa do Fortaleza em competições internacionais.

Esses grandes públicos demonstram a paixão intensa das torcidas de Ceará e Fortaleza pelo futebol e pelo Castelão, que segue como um dos estádios mais vibrantes e históricos do Brasil. Seja em clássicos regionais, finais de campeonato ou jogos internacionais, o Castelão continua a ser o ponto de encontro dos apaixonados pelo futebol, garantindo uma atmosfera inesquecível em cada partida.