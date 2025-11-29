Palmeiras x Flamengo: os quatro anos que separam as duas finais de Libertadores

Em 2021, Flamengo e Palmeiras decidiram a Libertadores com desfecho positivo para o lado alviverde. Quatro anos depois, voltam a disputar uma final continental. Alguns personagens importantes são os mesmos, como Arrascaeta e Abel Ferreira. Outros tantos saíram das duas equipes, exemplo de Deyverson, herói daquele título. Vilão rubro-negro na ocasião, Andreas Pereira mudou de lado. O que não mudou mesmo foi o protagonismo dos dois gigantes no futebol brasileiro. A seguir, o Lance! relembra as trajetórias das duas equipes desde o último encontro pela Glória Eterna.

2022

Flamengo tem ano mágico com Dorival Júnior

Renato Gaúcho não resiste à derrota na final da Libertadores. Para o ano seguinte, o Flamengo volta a apostar em um técnico português, tentando repetir o sucesso de Jorge Jesus. O resultado é bem diferente, as decisões de Paulo Sousa irritam a torcida e o europeu é demitido após 32 jogos.

Chega, então, Dorival Júnior. Com Bruno Henrique lesionado, o novo técnico atende aos pedidos da torcida e passa a escalar Pedro e Gabigol juntos. O elenco não é muito diferente do ano anterior. Apesar de chegadas badaladas, como as de Vidal e Cebolinha, velhos conhecidos continuam brilhando, casos de Arrascaeta e Éverton Ribeiro. Antes contestado, Léo Pereira tem seu ano de afirmação. O jovem João Gomes toma conta do meio-campo.

O novo treinador banca a decisão de poupar o time principal no Campeonato Brasileiro e é recompensado com as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, marcadas por grandes momentos do cada vez mais ídolo Gabigol nas finais.

O Flamengo fecha o ano com jogos ruins após confirmar os títulos e, pegando todos de surpresa, opta por não permanecer com Dorival para a temporada seguinte. O clube acerta com Vitor Pereira, técnico do Corinthians, que protagonizou final de Copa do Brasil equilibrada com o favorito Rubro-Negro.

Time-base do Flamengo em 2021: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Time-base do Flamengo em 2022: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro

Flamengo levanta a taça da Libertadores de 2022, conquistada sobre o Athletico-PR (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Palmeiras tem ano de protagonista e três títulos

Taças? Pode trazer. O Palmeiras conseguiu manter a rotina de títulos e arrematou mais três em 2022. Isso é claro, apenas no time profissional. Se for levar em conta as categorias de base, então foram 15.

Apesar de ter iniciado o ano com derrota para o Chelsea, na prorrogação, no Mundial de Clubes da Fifa, em Abu Dhabi. Poucos meses depois, no entanto, o time de Abel Ferreira venceu a Recopa Sul-Americana, sobre o Athletico-PR.

Até o fim daquela temporada, o Alviverde ainda conquistou o Campeonato Paulista e também o Brasileiro. No Estadual, apesar de ter perdido o jogo de ida para o arquirrival São Paulo, por 3 a 1, goleou na volta, por 4 a 0, para ficar com mais uma taça.

No Brasileirão, domínio alviverde desde a 10ª rodada, quando assumiu a liderança da competição. Além disso, ficou com o troféu com quatro rodadas de antecedência, e também foi especial para Abel Ferreira, que conquistou o campeonato pela primeira vez. Em 38 jogos, o Verdão venceu 23, empatou 12 e perdeu apenas três.

Time-base do Palmeiras em 2022: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

2023

Flamengo vive temporada marcada por confusões

O roteiro do ano anterior se repete: o técnico português não corresponde às expectativas e logo é demitido. A temporada já começa dramática com a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal, na qual Gerson, principal reforço da janela, é expulso. O clube ainda é ironizado pelos gritos de "Real Madrid, pode esperar" que marcaram o festejo da vitória na Libertadores anterior. A situação ainda piora com derrota por goleada para o Fluminense na decisão do Carioca.

Para o lugar de Vitor Pereira, chega o argentino Jorge Sampaoli. O começo de trabalho até é bom, mas, assim como seu antecessor, tem dificuldade de encaixar Gabigol e Pedro da forma que conseguiu Dorival. A partir de julho, o caos toma conta. Primeiro, Pedro é socado pelo preparador físico Pablo Fernández. Depois, o Rubro-Negro é eliminado pelo Olimpia na Libertadores. A violência volta a rondar o time quando Gerson agride Varela em treino. Ainda assim, o técnico resiste pela expectativa de título da Copa do Brasil. No entanto, perde para o São Paulo na final e seu trabalho chega ao fim.

Tite é o novo escolhido do Flamengo. Inicialmente, o efeito é positivo e o Rubro-Negro termina 2023 em melhor forma. Enfim, começará um ano com o mesmo treinador que finalizou o anterior.

Time-base do Flamengo em 2023: Matheus Cunha (Rossi); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Thiago Maia), Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro

Sampaoli terminou seu trabalho no Flamengo sem títulos (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)

Palmeiras conquista taças do início ao fim do ano

O time de Abel Ferreira fechou o ano de 2023 com os títulos da Supercopa, Campeonato Paulista e Brasileiro, apesar de ter vivo uma crise com as eliminações da Copa do Brasil e Libertadores.

O primeiro título daquele ano foi justamente contra o Flamengo, com uma partida emocionante do início ao fim e que terminou com o placar de 4 a 3 para o Verdão, em Brasília. Na sequência, o Paulistão também entrou para a lista de troféus alviverdes daquele início de temporada. Após uma derrota por 2 a 1 para o Água Santa, fez 4 a 0 no Allianz Parque para se sagrar bicampeão consecutivo.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo e de ter caído para o Boca Juniors, da Argentina, na semifinal da Libertadores, o time mostrou sua força nos pontos corridos, e com brilho do menino Endrick.

A 14 pontos do líder Botafogo no Brasileirão e a 11 rodadas para o fim, Abel Ferreira conseguiu tirar o Palmeiras da crise e o garoto de 17 anos começou a ganhar espaço e brilhar. O time engatou cinco vitórias seguidas, que incluem aquela virada histórica sobre o Botafogo, por 4 a 3, após ir para o intervalo perdendo por 3 a 0. O Verdão assumiu a liderança na 34ª rodada e por lá permaneceu até o apito final da competição.

Time-base do Palmeiras em 2023: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Vanderlan; Breno Lopes e Endrick.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

2024

Flamengo tem ano turbulento, mas ganha título importante

2024 parecia que seria mais tranquilo para o Flamengo, com um treinador já ambientado e a chegada do uruguaio Nico De La Cruz. A temporada até começa bem, apesar de alguns torcedores se irritarem com o futebol mais burocrático de Tite. O time, porém, passa a oscilar. Em paralelo, Gabigol atrai os holofotes por polêmicas: perde jogos por suspensão de doping, posteriormente anulada, veste a camisa do Corinthians em podcast e briga com o treinador.

A gota d'água para Tite é a eliminação nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol. Diferentemente do ano anterior, a diretoria decide trocar o treinador antes do desfecho da Copa do Brasil. Filipe Luís, então, sobe da equipe sub-20 para treinar o Flamengo nas semifinais e finais da taça, conquistando seu primeiro título como técnico profissional.

Logo no início de trabalho, o ex-lateral recebe a péssima notícia da grave lesão de Pedro em treino da Seleção Brasileira. Assim, Gabigol é titular no jogo de ida da final, contra o Atlético-MG, e faz dois gols. É a dança derradeira do ídolo, que anuncia após a conquista que será seu último ano com o Flamengo. Em meio à comemoração, o atacante deixa recados para Tite e o presidente Rodolfo Landim e, por isso, é afastado por alguns jogos. Na última rodada do Brasileirão, faz sua despedida com gol.

Antes do fim do ano, no início de dezembro, o Flamengo passa por eleições presidenciais. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, leva a melhor sobre a situação, liderada por Rodrigo Dunshee. O novo presidente confirma a manutenção de Filipe Luís no cargo.

Time-base do Flamengo em 2024: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro

Jogadores do Flamengo celebram título da Copa do Brasil 2024 (Foto: Marcos Júnior / CBF)

Palmeiras conquista apenas um título em ano desafiador

Para quem estava acostumado a ganhar vários títulos em uma única temporada, vencer "apenas" o Campeonato Paulista foi, de certa forma, frustrando para o torcedor palmeirense. Na ocasião, venceu o Santos na final e conquistou o tricampeonato consecutivo.

No decorrer da temporada, os comandados de Abel Ferreira passaram por um momento de oscilação nas competições, ainda que tenha brigado até o fim pelo Campeonato Brasileiro.

Fora de campo, a presidente Leila Pereira foi reeleita por mais três anos, mantee Abel Ferreira no cargo e contratou alguns reforços. Além disso, o "vai-não vai" de Dudu para o Cruzeiro também marcou a temporada. O camisa 7, aliás, saiu brigado com a presidente do clube.

Time-base do Palmeiras em 2024: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Luis Guilherme, Endrick e Flaco López.

Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

2025

Flamengo busca ano quase perfeito

Em 2025, enfim, o Flamengo pode terminar uma temporada com mais tranquilidade e à altura das expectativas de seus torcedores. A ótima primeira impressão de Filipe Luís se confirma, e o clube briga em todas as frentes. No Mundial de Clubes, é eliminado pelo Bayern, mas deixa marcada uma inesquecível vitória diante do Chelsea na fase de grupos. Nem a eliminação para o Galo na Copa do Brasil abalou o trabalho, que pode ser recompensado com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Do Brasileiro, está bem perto, faltam três pontos em dois jogos. No torneio continental, tem o velho conhecido Palmeiras pela frente. E aí, qual será o legado do ano rubro-negro?

Time-base do Flamengo em 2024: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata (Carrascal); Pedro (Bruno Henrique)

Filipe Luis instrui Arrascaeta durante jogo da Libertadores entre Flamengo e Racing (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Palmeiras tenta fechar o ano com o tetra da Libertadores

Até aqui, o Palmeiras não conquistou nenhuma taça. Perdeu a final do Campeonato Paulista para o arquirrival Corinthians, mesmo adversário que também tirou o Palmeiras da Copa do Brasil nas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, brigou até o fim, mas emendou uma sequência de cinco jogos sem vitórias, o que culminou em uma queda brusca de rendimento a poucas rodadas do final da temporada. Apesar disso, vive o sonho de se tornar o primeiro time brasileiro a conquistar a Libertadores por quatro vezes.

Time-base do Palmeiras em 2025: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Andreas Pereira), Allan e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras fazem a revanche continental neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O vencedor será o primeiro tetracampeão continental do Brasil e disputará o Intercontinental. Antes, os dois times ainda jogam as últimas duas rodadas do Brasileirão, no qual o Rubro-Negro tem cinco pontos de vantagem sobre o Alviverde.