Alex Telles desabafa após derrota no clássico: "Não muda nada"

O Botafogo conheceu sua primeira derrota em clássicos na temporada ao perder por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo (1º), no Estádio Nilton Santos. Apesar do resultado negativo e da atuação irregular da equipe sob forte chuva, o lateral-esquerdo Alex Telles assumiu o papel de liderança na saída de campo e blindou o elenco, garantindo que o revés não abala a confiança do grupo.

Para o experiente jogador, o resultado faz parte do jogo contra um adversário qualificado, mas o mais importante é que a mentalidade e a forma de trabalho do Glorioso permanecem intactas.

"Identidade vai se manter"

Ao analisar a partida, Telles foi direto ao afirmar que o tropeço no Estadual não altera o planejamento ou a moral da equipe para a sequência da temporada.

— Não muda nada. O último jogo contra o Cruzeiro, o de hoje contra o Fluminense, não muda nada. É o mesmo discurso, continuar trabalhando — afirmou o lateral, que reforçou:

— O erro tem que ser mínimo. A gente estava com uma equipe qualificada, a adversária também é qualificada. Como eu falei, é detalhe. Não temos que lamentar, é recuperar, porque a gente já tem um jogo importante. O ano está só começando e a identidade do time vai se manter.

Apesar do discurso de continuidade, Alex Telles reconheceu que o Botafogo não teve uma noite inspirada no Nilton Santos. No entanto, ele preferiu valorizar a rodagem do elenco, já que alguns jogadores considerados reservas tiveram oportunidade de iniciar a partida.

— O jogo… acho que a gente não foi muito bem, como esperávamos, obviamente também por não ter vencido. Mas acho que tinha que exaltar também o elenco. Hoje teve jogadores que começaram, tiveram mais minutos — pontuou.

O lateral também fez questão de agradecer o comportamento da arquibancada, que reconheceu o esforço do time mesmo com o placar adverso. — Agradecer o apoio do torcedor que, mesmo após o jogo, nos incentivou.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Agenda do Botafogo no Brasileiro

Sem tempo para lamentações, o Botafogo já vira a chave. Telles finalizou a entrevista projetando o próximo desafio, que será longe do Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

— Temos um jogo difícil contra o Grêmio na Arena, mas o mais importante é essa identidade que a gente vem mantendo e a gente vai continuar — encerrou.

O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (4), em Porto Alegre.