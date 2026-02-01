Meia do Corinthians viraliza em live após título: 'Não tem dinheiro'

Ainda no calor da comemoração do título da Supercopa Rei pelo Corinthians após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, o meia Carrillo abriu uma live no Instagram e roubou a cena ao falar abertamente sobre a situação financeira do clube, misturando orgulho e ironia.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians ignora estreia de Paquetá, vence o Flamengo e é campeão da Supercopa Rei

Sem filtro, o jogador exaltou a capacidade do elenco de vencer campeonatos mesmo diante da crise econômica que o Timão atravessa. Durante a transmissão, Carrillo desabafou sobre as cobranças por reforços caros e valorizou quem já está no grupo.

— Corinthians não tem dinheiro pra contratar jogador, mas levanta troféus. A gente não tem dinheiro pra contratar, mas na fase decisiva a gente é f***. Queriam o Alisson por 1 milhão de reais, não temos, a solução tá aqui — disparou o meia, antes de soltar a frase: "A gente tá cheio de dívidas, mas f***-se."

continua após a publicidade

➡️ Yuri Alberto celebra título do Corinthians e rebate críticas: 'Pode falar o que quiser de mim'

Em outro momento do vídeo, Carrillo puxou o goleiro Hugo Souza e o lateral Matheuzinho para a conversa, mantendo o tom de brincadeira sobre os cofres vazios do Parque São Jorge.

—Eu tava falando aqui agora, a gente não precisa pagar caro — disse Carrillo. Hugo Souza, rindo da situação, rebateu com bom humor: — A gente não precisa de jogador caro… a gente precisa sim (risos)".

continua após a publicidade

O meia insistiu no tema, citando novamente os valores de mercado: — Tava falando pra torcida que pediram 1 milhão no Alisson, a gente não tem. — O goleiro, então, concordou e definiu a situação: "Estamos duro, mano". Carrillo finalizou a resenha arrancando risadas dos companheiros: "Nem parcelado".

Elenco do Corinthians levanta a taça da Super Copa Rei (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

+ Aposte em jogos do Corinthians na sequência da temporada!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.