Zubeldía fala de John Kennedy após vitória em Botafogo x Fluminense: 'Boa notícia'
Jogador marcou mais um vez em clássicos em 2026
Após a vitória do Fluminense contra o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (1º), pelo Campeonato Carioca, Zubeldía falou com a imprensa em entrevista coletiva. O treinador celebrou o gol de John Kennedy.
— A partida foi parelha, acredito que nós, na segunda parte, tivemos situações mais claras, situações de gol. E a boa notícia é ter um atacante como o John para poder converter. Tivemos organização e conseguimos o resultado.
Botafogo x Fluminense: como foi o jogo?
Sob forte chuva, Botafogo e Fluminense apresentaram um futebol fraco no primeiro tempo, com muitos erros de ambos os lados. Logo no primeiro minuto, antes da paralisação, Kadir assustou de fora da área. Do outro lado, a melhor chance do Tricolor veio aos 30 minutos, com Guga batendo de longe e obrigando Léo Link a defender.
A chuva deu trégua na volta do intervalo, mas o mau futebol não tanto. Os dois times apresentaram dificuldades para criar e seguiram com erros constantes individuais. O Fluminense, contudo, começou a assustar aos 16', com Canobbio recebendo dentro da área e finalizando para defesa de Link. No minuto seguinte, foi a vez de Santi Moreno ter boa chance e bater para fora após limpar a marcação próximo ao gol.
Com as investidas do Tricolor, Léo Link passou a ser protagonista. Savarino quase fez valer a lei do ex aos 22', mas parou no goleiro alvinegro. Logo no lance seguinte, porém, saiu o gol dos visitantes: Lucho Acosta acionou John Kennedy na área, e o atacante não desperdicou a chance de abrir o placar no Nilton Santos.
Atrás do placar, o Botafogo passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sem efetividade para superar a linha defensiva do Fluminense. Os visitantes ainda quase chegaram ao segundo gol no minuto final, com Lucho parando mais uma vez em Léo Link; no rebote, Savarino isolou. O Alvinegro levou perigo em cobrança de falta de Alex Telles no último lance, mas a bola foi por cima. Assim, vitória do Tricolor no clássico.
OUTRAS RESPOSTAS
Martinelli
Treina muito bem, humilde, muito focado, e desde que o conheço não sai da sua mente que está focado em vencer. Todos os meias são importantes porque sinto que o futebol tem que passar por ali. Martinelli é um jogador importante para nós pelo que faz com bola e importância tática também. Que siga focado em expressar o que tem em campo, que vai chegar ao que todo jogador sonha, que é chegar à Seleção. Mas precisa seguir focado no Fluminense.
Chuva atrapalhou?
Independente da chuva e do gramado sintético, e da rotação equipe, foi uma partida difícil, mas tivemos mais situações claras para poder vencer, e fomos justos ganhadores. Dentro de uma partida que jogamos bem, foi parelho, mas tivemos as situações mais claras. Fomos justos vencedores.
