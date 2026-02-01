Abel evita desculpas em derrota do Palmeiras e cobra reforços: 'Se tem saídas, tem que ter entradas'

O técnico Abel Ferreira evitou dar desculpas após a derrota do Palmeiras para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, neste domingo (1°), pelo Paulistão. O português admitiu que o time não jogou bem, criticou o gramado do Estádio Santa Cruz, mas sabe que faltam reforços ao time nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Abel diz que aprendeu a gostar do 'Palmeiras de Veiga' e o segurou no clube até onde pôde

- Eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas. Eu já vos disse que o feijão com arroz é bem simples e mata fome de muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que os jogadores saíram e que os jogadores nós precisamos. É só fazer contas - resumiu o treinador, em entrevista coletiva, após a partida.

Abel Ferreira foi direto sobre as peças que precisam de reposição nesta temporada. Até aqui, o Palmeiras perdeu cinco jogadores - Raphael Veiga, Weverton, Micael, Facundo Torres e Aníbal Moreno - e trouxe apenas o volante Marlon Freitas.

continua após a publicidade

- É olhar para os jogadores e ver quem saiu. Quem saiu? Goleiro, zagueiro, ponta, volante. É fazer contas. Mas essa responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é de hoje assumir e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as duas equipes - finalizou o treinador.

O Palmeiras, agora, volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo será contra o Vitória, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada. Na estreia, o time empatou com o Atlético-MG e, portanto, busca sua primeira vitória no Nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras