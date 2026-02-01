CBF divulga áudio do VAR em lance de expulsão de Carrascal, do Flamengo

O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1), e se sagrou bicampeão da Supercopa Rei 2026. Na decisão realizada no Mané Garrincha, em Brasília–DF, o meia Jorge Carrascal, do Rubro-Negro Carioca, foi expulso após o retorno dos times do intervalo por conduta violenta sobre Breno Bidon, do Timão. Em áudio divulgado pela CBF, a comissão de arbitragem esclareceu a decisão.

Com a bola rolando, Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram os gols que sagraram o segundo título da Supercopa Rei do Corinthians. A primeira conquista havia sido em 1991, também contra o Flamengo, por 1 a 0.

O que disse o VAR em Flamengo x Corinthians?

O lance ocorreu de forma isolada no meio do campo, enquanto Rafael Klein apitava o final do primeiro tempo. Após o retorno dos times do intervalo, o árbitro de campo foi chamado por Rodolpho Toski Marques, responsável pelo VAR, rever o lance. Antes de se direcionar a cabine, Klein comunicou aos capitães de ambas as equipes, Arrascaeta e Gustavo Henrique, que a equipe que opera o sistema encontrou evidencias de uma conduta violenta e que foi chamado para revisar.

Na cabine, Klein solicitou uma câmera aberta, mas o VAR não tinha a imagem. Além disso, por uma falta de energia, a imagem do lance não foi ao telão. Ao fim, Rafael deu o veredito final e, na sequência, expulsou Jorge Carrascal, do Flamengo, por conduta violenta em Breno Bidon, do Corinthians.

— Eu vejo o jogador (Carrascal) fora da disputa da bola fazendo um movimento de soco, com a mão fechada, em direção a uma parte sensível do seu adversário (Bidon), que é o rosto, ok? A minha decisão é cartão vermelho para o camisa 15, por conduta violenta — afirmou Rafael Klein na cabine do VAR.

Jorge Carrascal foi expulso da Supercopa Rei 2026 (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Demora na expulsão

Carrascal foi expulso após os times voltarem do intervalo, com o árbitro Rafael Klein indo à cabine rever o lance. Com a polêmica do lance, a CBF soltou uma nota oficial com a explicação do que aconteceu para que o árbitro consultasse o VAR expulsasse antes do início da etapa final. A entidade alegou que, no primeiro momento, as imagens disponíveis não apresentavam evidência conclusiva, por isso que o primeiro tempo foi encerrado. Porém, durante o procedimento, foi possível encontrar outra imagem. Além disso, houve uma queda de luz na sala do árbitro de vídeo durante o intervalo.

Veja a nota da CBF sobre a expulsão de Jorge Carrascal

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que a expulsão do atleta Jorge Carrascal, na partida entre Flamengo e Corinthians, pela Supercopa Rei, ocorreu após checagem das imagens disponíveis, realizada pela equipe de VAR a partir do momento do lance, e que foi concluída quando os jogadores já haviam descido para o intervalo.

Neste procedimento, foi identificada evidência de conduta violenta envolvendo o jogador nº 15 do Flamengo (Carrascal) contra o jogador nº 7 do Corinthians (Breno Bidon), em lance ocorrido fora da disputa da bola e com o jogo parado.

Inicialmente, as imagens disponíveis não apresentavam evidência conclusiva, razão pela qual o primeiro tempo foi encerrado normalmente. Ainda durante os procedimentos, uma nova checagem permitiu a identificação clara da infração, o que fundamentou a recomendação de revisão para que o árbitro pudesse avaliar e a consequente expulsar o atleta.

O procedimento adotado está amparado no Livro de Regras 2025/26 e no Protocolo do VAR da FIFA, que autorizam a intervenção do VAR em casos de conduta violenta a qualquer momento da partida, inclusive após o reinício do jogo (leia mais ao fim da nota).

A CBF informa ainda que, no intervalo da partida, houve uma queda de energia elétrica em diversos setores do estádio, inclusive na VOR (Vídeo Office Room, a Cabine do VAR).

O sistema de contingência (no-break) manteve a operação do VAR por aproximadamente 15 minutos. Como a energia na região não foi restabelecida prontamente a partida transcorreu sem o uso do VAR entre os 15 e os 34 minutos do segundo tempo.

A arbitragem cumpriu integralmente os protocolos internacionais, com comunicação aos capitães e aos treinadores das duas equipes.

A Comissão de Arbitragem reforça que todas as decisões tomadas em campo seguiram rigorosamente as Regras do Jogo, sem qualquer prejuízo técnico ou esportivo à partida.

Fundamentação Normativa

O Livro de Regras 2025/26 prevê expressamente a possibilidade de revisão após o reinício do jogo somente em situações específicas, entre elas a possível infração passível de expulsão por conduta violenta:

Livro de Regras 2025/26 – pág. 159:

Se o jogo for paralisado e, então, reiniciado, o árbitro pode realizar uma revisão e tomar as medidas disciplinares adequadas somente em casos de erro de identificação ou de eventual infração passível de expulsão por conduta violenta, cuspir, morder ou agir de forma extremamente ofensiva, insultante e/ou abusiva.

1 . Livro de Regras 2025/26 – pág. 154 (Protocolo VAR – Princípios, aspectos práticos e procedimentos) – Item 1 (Princípios) – Subitem 10:

Se o jogo for paralisado e, então, reiniciado, o árbitro não pode realizar uma revisão, exceto em casos de erro de identificação ou de uma possível infração passível de expulsão por conduta violenta, cuspir, morder ou agir de forma extremamente ofensiva, insultante e/ou abusiva.

Livro de Regras 2025/26 – pág. 75 (Regra 5) – Item 4 – "Revisões após o reinício do jogo":

Se o jogo for paralisado e, então, reiniciado, o árbitro pode somente realizar uma revisão e tomar as medidas disciplinares adequadas em casos de erro de identificação ou de eventual infração passível de expulsão por conduta violenta, ou por cuspir, morder ou agir de forma extremamente ofensiva, insultante e/ou abusiva.

Além disso, o Livro de Regras reforça que, ao término de um tempo de jogo, ainda é possível alterar decisão relativa a incidente ocorrido antes do fim desse tempo, desde que o procedimento ocorra dentro das condições previstas:

Livro de Regras 2025/26 – pág. 71 (Regra 5) – Item 2 (3º parágrafo):

Se, ao término de um dos tempos de jogo, o árbitro sair do campo para se dirigir à Área de Revisão do Árbitro (ARA) ou ordenar aos jogadores que retornem ao campo, continuará sendo possível alterar uma decisão relativa a um incidente ocorrido antes do fim desse tempo de jogo."

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 2 CORINTHIANS

Supercopa Rei

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

🥅 Gols: Gabriel Paulista aos 25'/1ºT (0-1) e Yuri Alberto aos 52/2ºT (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Breno Bidon (40'/1ºT), Memphis (10'/2°T) e Gabriel Paulista (18'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: Carrascal (52'/1ºT)

🏟️ Público: 71.244 torcedores

💸 Renda: R$ 12.690.257,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata (Cebolinha), Carrascal e Pedro (Lucas Paquetá)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira), Carrillo (Garro) e Breno Bidon (Charles); Memphis (Kaio César) e Yuri Alberto

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael da Silva Alves

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques

