Mãe espera filho de 14 anos em aeroporto após título do Corinthians na Supercopa: 'Muito louco'

Entre familiares que aguardavam o retorno de parentes e amigos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma mulher chamava a atenção. Ela andava pelo Terminal 2 com o telefone nas mãos e, ansiosa, parecia aguardar alguém especial.

Quando uma das portas do setor de desembarque se abriu, um jovem torcedor do Corinthians abriu um sorriso e foi em sua direção. Tratava-se de Théo Lahterman, de 14 anos, que retornava de Brasília, cidade onde o Corinthians foi campeão da Supercopa Rei. A primeira pergunta que Betina Lahterman, mãe do garoto, fez ao filho foi: "Valeu a experiência?"

A história ganhou um contorno ainda mais especial: foi a primeira vez que Théo viajou para fora do estado para ver o Corinthians. De quebra, sem a mãe, o título veio e, à distância, ela o acompanhava.

— Ele foi com o primo, que sempre acompanha ele desde os seis anos de idade. O primo é mais velho, é adulto. Somos parceiros. Então eu liberei, eles foram juntos para lá, no mesmo voo. Mas, na volta, como o primo mora no interior, ele já foi direto para a casa dele para poder trabalhar. E o Théo veio para cá, já com a autorização da mãe, para a gente buscar — disse Betina ao Lance!.

Théo chegou em Brasília na sexta-feira (30). O torcedor lembrou que esteve em diferentes competições recentemente e celebrou a oportunidade de assistir à final da Supercopa ao lado do primo.

— Graças a Deus, já pude acompanhar alguns jogos do Corinthians. Agora é muito, muito tempo sofrendo, indo ao estádio, não vinha nada, não vinha nada. Estive no Paulista, estive na Copa do Brasil, agora na Supercopa. Graças a Deus, mas foi bem legal. Estar com o meu primo, tranquilo, pude curtir Brasília e sair com o título. Graças a Deus, vai Corinthians — aponta.

— Fora de São Paulo com o Corinthians, primeira vez, muito louco. A torcida do Corinthians sempre marcando presença. E acho que isso é o futebol, isso que é o legal — completou.

Betina revelou que tem o costume de acompanhar as partidas ao lado do filho, mesmo quando não estão fisicamente juntos no estádio. Segundo a mãe, nos jogos realizados na Neo Química Arena, os dois costumam torcer simultaneamente à distância, trocando mensagens durante a partida. Na ocasião, porém, a falta de sinal impediu a comunicação entre eles, o que tornou a experiência diferente do habitual.

— Eu gritava sozinha porque ele estava sem sinal, e a gente costuma, mesmo quando é Itaquera e a gente não está junto, ir torcendo junto. Eu vou mandando gol, ele vai mandando react também, e, dessa vez, eu não podia porque ele estava sem sinal. E eu ia gritando sozinha: filho, você está me ouvindo? Foi muito legal, foi muito bom — relatou.

Em tom de brincadeira e ainda feliz com o título, Théo se despediu da equipe do Lance! ao fim da entrevista e disse que precisava ir embora, pois teria aula na manhã desta segunda-feira (02) e não poderia faltar.

Título do Corinthians na Supercopa

O Corinthians abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio curto, Matheuzinho levantou a bola na área, Gustavo Henrique desviou de cabeça e Gabriel Paulista apareceu para finalizar de primeira, marcando seu primeiro gol com a camisa do Timão na decisão da Supercopa Rei.

Na etapa final, o time paulista ampliou a vantagem. Em contra-ataque rápido, Yuri Alberto recebeu em condição de finalizar dentro da área e bateu com precisão para superar Rossi, fazendo o segundo gol do Corinthians e encaminhando a conquista do título sobre o Flamengo.

