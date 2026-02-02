O Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, ainda no domingo (1), após o vice da Supercopa Rei 2026, para o Corinthians, por 2 a 0. Os jogadores retornaram a capital de forma tímida e sem a presença de muitos torcedores, que não protestaram mesmo com a fase recente do time comandado por Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Desembarque tímido

No desembarque, no salão nobre do GIG, nenhum jogador do Flamengo parou para falar com a imprensa presente no local e se direcionaram ao ônibus e aos carros pessoais para deixar o aeroporto. Com os torcedores, o clima foi amistoso, com os presentes apenas pedindo fotos e autógrafos, sem a necessidade de segurança reforçada.

Os jogadores se mostraram abatidos com a derrota, principalmente Jorge Carrascal, expulso por conduta violenta em Breno Bidon, antes do início do segundo tempo. O elenco do Flamengo se reapresenta na segunda-feira (2) e começar os preparativos para o duelo contra o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão, na quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

Desembarque da delegação do Flamengo após o vice da Supercopa Rei (Foto: Rodrigo Lima/Coluna do Fla)

+ Aposte em jogos do Flamengo na sequência da temporada!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.