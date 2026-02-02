Botafogo: Marçal sofre lesão e deixa Nilton Santos de muletas

Capitão do Botafogo, Marçal deixou o Estádio Nilton Santos de muletas neste domingo (1º), após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O defensor sofreu um estiramento no joelho direito durante o clássico.

Apesar da contusão, o zagueiro atuou por 90 minutos no jogo válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, a fase de grupos do Campeonato Carioca. Em campo, o camisa 21 não havia demonstrado problemas físicos.

Marçal durante a partida contra o Fluminense no Engenhão pelo campeonato Carioca 2026. Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press<br>

Já do lado de fora do estádio, o defensor parou para cumprimentar e tirar fotos com torcedores alvinegros, mesmo com muletas. Um dos fãs, inclusive, ajudou o jogador a entrar no carro. A informação da lesão do atleta foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Marçal será submetido a exames médicos na reapresentação do Botafogo nesta segunda-feira (2), no Espaço Lonier, para determinar a gravidade do problema.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (4) e enfrenta o Grêmio em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Botafogo x Fluminense: como foi o jogo?



Sob forte chuva, Botafogo e Fluminense apresentaram um futebol fraco no primeiro tempo, com muitos erros de ambos os lados. Logo no primeiro minuto, antes da paralisação, Kadir assustou de fora da área. Do outro lado, a melhor chance do Tricolor veio aos 30 minutos, com Guga batendo de longe e obrigando Léo Link a defender.

A chuva deu trégua na volta do intervalo, mas o mau futebol não tanto. Os dois times apresentaram dificuldades para criar e seguiram com erros constantes individuais. O Fluminense, contudo, começou a assustar aos 16', com Canobbio recebendo dentro da área e finalizando para defesa de Link. No minuto seguinte, foi a vez de Santi Moreno ter boa chance e bater para fora após limpar a marcação próximo ao gol.

Com as investidas do Tricolor, Léo Link passou a ser protagonista. Savarino quase fez valer a lei do ex aos 22', mas parou no goleiro alvinegro. Logo no lance seguinte, porém, saiu o gol dos visitantes: Lucho Acosta acionou John Kennedy na área, e o atacante não desperdicou a chance de abrir o placar no Nilton Santos.

Atrás do placar, o Botafogo passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sem efetividade para superar a linha defensiva do Fluminense. Os visitantes ainda quase chegaram ao segundo gol no minuto final, com Lucho parando mais uma vez em Léo Link; no rebote, Savarino isolou. O Alvinegro levou perigo em cobrança de falta de Alex Telles no último lance, mas a bola foi por cima. Assim, vitória do Tricolor no clássico.

