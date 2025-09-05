Contratados nesta janela de transferências, Andreas Pereira, do Palmeiras, e Vitinho, do Corinthians, enfrentam desafios diferentes no processo de adaptação ao futebol brasileiro. O meia chega após realizar a pré-temporada com o Fulham, da Premier League, enquanto o atacante estava em atividade na liga do Catar.

A diferença de intensidade entre as competições é um dos principais fatores que impactam o rendimento imediato dos jogadores. Além disso, o número de deslocamentos, o ritmo de treinos e a quantidade de compromissos nos grandes centros da Europa exigem uma preparação mais intensa, especialmente nos aspectos físicos. Já os atletas que atuam em mercados alternativos costumam vivenciar uma rotina menos exigente, o que pode demandar um tempo maior de readaptação ao futebol brasileiro.

- O ritmo aqui (no futebol brasileiro) é alucinante. Na Arábia, tem tempo para treinar, se recuperar e se preparar para o próximo jogo. Aqui não é desse jeito. Estou na expectativa muito grande de começar a jogar, mas preciso de um tempo - afirmou Vitinho, antes de estrear com a camisa do Corinthians.

Diferente do atacante Vitinho, do Corinthians, que ainda busca o melhor ritmo após voltar do futebol árabe, Andreas Pereira chega ao Palmeiras com a preparação em dia. O meia treinou normalmente no Fulham visando a atual temporada da Premier League, após receber férias no meio do ano, e agora se apresenta à Academia de Futebol pronto para contribuir de forma imediata com o time de Abel Ferreira.

Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Andreas estará à disposição para estrear no dia 13 de setembro, quando o Verdão enfrenta o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Andreas Pereira, meia do Palmeiras, foi convocado para defender a Seleção Brasileira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A boa forma física do jogador ficou evidente com a convocação para a Seleção Brasileira. O meia foi chamado por Carlo Ancelotti após as baixas de Casemiro, suspenso, e Kaio Jorge, cortado por lesão muscular. Agora, Andreas integra o grupo da Amarelinha para o confronto contra a Bolívia, em El Alto, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.