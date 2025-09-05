Palmeiras volta aos treinos durante Data Fifa e atualiza condição de lesionados

O Palmeiras realizou atividades na manhã desta sexta-feira (5), na Academia de Futebol, em preparação para o duelo contra o Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, que ocorre após pausa para a Data Fifa.

O grupo alviverde iniciou o treinamento com movimentações técnicas em campo reduzido. Na sequência, realizou trabalhos específicos entre os setores ofensivos e defensivos do grupo.

Em transição física, Raphael Veiga participou do aquecimento com o elenco e, posteriormente, treinou sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Mauricio, que convive com dores na lombar após o empate contra o Corinthians, também seguiu cronograma individual com o departamento médico.

Aníbal bate marca de 100 jogos pelo Palmeiras

Titular na classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa Libertadores, Aníbal Moreno atingiu 100 jogos com a camisa do clube paulista no empate contra o Universitario, do Peru.

- A verdade é que é muito difícil alcançar essa meta de 100 jogos em um grande clube como o Palmeiras. Estou muito feliz. Também estou muito focado, pois ainda temos competições muito importantes pela frente na temporada e estamos integralmente nesse trabalho - disse o argentino.

- Em períodos de datas Fifa dá para descansar um pouco, visitar a família e descansar a mente também. Mas temos um jogo muito forte na sequência da temporada e não dá para relaxar. Já estamos de volta ao trabalho e focados para fazer um grande jogo contra o Inter e ficar com os três pontos - completou.

Aníbal Moreno em ação com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O confronto, inclusive, deve marcar a estreia de Andreas Pereira, décima segunda contratação para a temporada, com a camisa alviverde.