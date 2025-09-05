Novidade, emoção e recorde: os convocados do Palmeiras na Data Fifa

O Palmeiras ganhou mais um representante nesta Data Fifa. Andreas Pereira foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira no jogo contra a Bolívia, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O meia foi chamado para ocupar a vaga do atacante Kaio Jorge, cortado pela comissão técnica após apresentar um problema muscular. Apesar da convocação, Andreas estará à disposição do Verdão para o próximo compromisso da equipe, no dia 13 de setembro, contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Com o chamado do camisa 18, o Palmeiras chegou a seis jogadores convocados nesta Data Fifa, representando quatro seleções diferentes: além do Brasil, há representantes de Argentina, Paraguai e Uruguai.

Estêvão recebe prêmio de craque da partida

Apesar de não defender mais o Palmeiras após o Mundial de Clubes, Estêvão é formado nas categorias de base do clube. Titular no ataque da Amarelinha, o jovem marcou o primeiro dos três gols da vitória sobre o Chile, lanterna das Eliminatórias.

Com grande atuação, especialmente no primeiro tempo, Estêvão foi eleito o craque da partida e se tornou o jogador mais jovem a marcar pela Seleção Brasileira em partidas oficiais desde Pelé.

Dupla garante classificação do Paraguai ao Mundial

O capitão Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa foram titulares do Paraguai no empate sem gols com o Equador, em casa, resultado que garantiu a classificação da seleção paraguaia para a Copa do Mundo de 2026. Com o ponto conquistado, a equipe chegou a 25 pontos, na sexta colocação das Eliminatórias, e não pode mais ser alcançada pela Venezuela, que está em sétimo.

O zagueiro do Verdão atuou durante os 90 minutos e deixou o gramado visivelmente emocionado, ao lado da família. Já Sosa foi substituído ao longo da partida.

Gustavo Gómez foi um dos seis jogadores do Palmeiras convocados nesta Data Fifa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Piquerez e Emiliano Martínez com a camisa do Uruguai

Assim como nas últimas partidas, Piquerez manteve a titularidade na lateral esquerda do Uruguai, seleção já garantida na próxima Copa do Mundo. Sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste venceu o Peru por 3 a 0 e segue na terceira posição das Eliminatórias.

Emiliano Martínez, por outro lado, novamente não foi utilizado e permaneceu no banco de reservas. Apesar disso, o zagueiro continua presente no ciclo da comissão técnica, diferentemente de Facundo Torres, que não foi convocado para esta Data Fifa.

A novidade Flaco López

Novidade na convocação de Lionel Scaloni para a despedida de Messi diante da torcida argentina, Flaco López ficou fora até do banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, no Monumental de Núñez.

Assim como outros cinco jogadores, o artilheiro do Verdão na temporada não ficou à disposição da comissão técnica, que ainda poderá fazer alterações na lista para o próximo compromisso, contra o Equador, fora de casa.

