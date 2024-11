Torcedores do Palmeiras comemoram gols de Veiga e Vitória: ‘É um sinal’

O torcedor do Palmeiras viveu uma emoção dupla durante a rodada do Campeonato Brasileiro deste sábado (23). Em Goiânia, no estádio Antônio Accioly, o clube alviverde abriu o placar contra o Atlético-GO com um gol de Raphael Veiga. No mesmo momento, Alerrandro marcou o primeiro gol do Vitória contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Sem Murilo, Palmeiras está escalado para duelo contra o Atlético-GO

A vitória do Verdão e a derrota do Botafogo pode levar os comandados de Abel Ferreira à liderança do Campeonato Brasileiro. Veiga marcou após boa jogada de Estêvão, que passou para o meia finalizar na marca do pênalti.

No Rio de Janeiro, Alerrandro aproveitou uma bola espirrada após cobrança de escanteio do Vitória e finalizou sem chances de defesa para o goleiro do Botafogo, John. Nas redes sociais, torcedores do clube alviverde vibraram com os gols simultâneos e viram a coincidência como um sinal de que o Palmeiras será campeão do Campeonato Brasileiro desta temporada.

continua após a publicidade

Veja a reação dos torcedores nas redes sociais

Disputa pelo título

Assim como no ano passado, Palmeiras e Botafogo disputam o título do Campeonato Brasileiro. As equipes possuem compromisso na próxima rodada da competição. Na terça-feira (26), líder e segundo colocado se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras busca conquistar o tricampeonato do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Botafogo também liderou a maior parte do torneio, mas foi ultrapassado pelos comandados de Abel Ferreira na reta final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras