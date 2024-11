Na rodada mais decisiva, até o momento, na luta entre Botafogo e Palmeiras pela liderança do {Campeonato Brasileiro}, o Glorioso viu o pior cenário possível acontecer no intervalo do jogo contra o Vitória, no Nilton Santos. O Glorioso desceu para o vestiário perdendo por um a zero e sendo vaiado pela torcida. Simultaneamente, o Palmeiras ganha do Atlético-GO, com gol de Raphael Veiga. Para os torcedores, o cenário desastroso para o Botafogo tem culpado: o zagueiro Adryelson.

adryelson é horroroso, não agrega em porra nenhuma no time, tem saída de bola ruim e EXALA pipoca. — leleco | finalista da liberta ★彡 (@lelecobfr) November 23, 2024

Parece que o zagueiro Adryelson chama o fracasso. Inacreditável que chegou a ser convocado pra seleção brasileira por uma única temporada boa na vida. — Diogo Viana (@DiogoVianaC) November 23, 2024

eu olho pra cara do adryelson e só vejo fracasso, ele exala isso pqp meu irmão — maria ★彡 (@_mariabfr) November 23, 2024

Nos últimos 3 meses sofremos apenas 4 gols. Sabe uma “coincidência”? Em todos eles o Adryelson estava em campo. Com Bastos e Barbosa juntos, sem esse fracassado, nosso gol não foi vazado nesse período.



Quem confia em fracassado, não pode querer resultado diferente de 2023. — Cadu ⭐️ (@cadubarbosa97) November 23, 2024

Eu tenho raiva do Adryelson jogando pelo Botafogo. Que mediocridade — Hugo (@vex1_) November 23, 2024

Retorno de Adryelson ao Botafogo

Com pouca oportunidade na França, o zagueiro assinou com o Glorioso até o fim de 2024. Pelo Lyon, participou apenas de quatro partidas, totalizando 54 minutos em campo. Em 2023, Adryelson foi um dos destaques do Botafogo, resultando em uma convocação para a Seleção Brasileira, mas acabou ficando marcado pela derrocada história do Alvinegro no Brasileirão de 2023.