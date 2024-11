Igor Jesus perdeu a grande chance do Botafogo no jogo contra o Vitória, pela 35ª rodada do Brasileirão. No fim do primeiro tempo o atacante teve a chance de empatar o jogo e descer para o vestiário com um resultado menos preocupante, mas a finalização parou nos braços do goleiro Arcanjo, que fez uma grande defesa.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Botafogo elege culpado por derrota parcial: ‘Chama fracasso’

O empate, que não veio com Igor, veio a partir de uma jogada de outro centroavante do Botafogo, Tiquinho Soares, após os 40 minutos do segundo tempo. O jogo, ainda em andamento, está empatado por 1 a 1. O gol do Vitória foi marcado por Alerrandro Barra.

Veja o lance abaixo;

Igor Jesus perdeu um gol feito...



Comemorem convocação à Seleção Brasileira. É ótimo para inflar ego, e prejudicar sequência.



🎥 Premiere pic.twitter.com/UPx41u5l84 — Gazeta Botafogo ⭐📰 (@agazetabotafogo) November 23, 2024

igor jesus pode buscar o futebol na cbf — laisa advogada de atleta (@laisafin1) November 23, 2024

O Igor Jesus começou a perder uns gol bizarros de uns jogos pra cá né — pedro karl (@karl_ffc) November 23, 2024

COMO QUE O IGOR JESUS ME ERRA UM PASSE DESSE??????



UM PASSE SIMPLES PRO LADO! PQP! — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) November 23, 2024

Igor Jesus pós seleção brasileira é um horror... — Matheus ≛≣ (@Serafogo) November 23, 2024

Igor Jesus não joga bola tem uns jogos também em., vamo acordar. — AstroBfr ★彡 (@astrobfr) November 23, 2024

O Botafogo entrou em campo, neste sábado (23), contra o Vitória, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a necessidade dos três pontos para se manter na liderança.

continua após a publicidade

Depois do tropeço contra o Atlético-MG, o Glorioso viu o Palmeiras encurtar a vantagem para dois pontos, e ainda perdeu dois titulares para este duelo contra o Vitória.