Weverton prega cautela no Palmeiras e projeta ‘decisão’ contra o Botafogo

O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1 a 0 neste sábado (23). Raphael Veiga marcou o gol do triunfo alviverde no estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os comandados de Abel Ferreira assumiram a liderança do Brasileirão.

No mesmo horário, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vitória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Palmeiras chegou aos mesmos 70 pontos do adversário, mas leva vantagem por ter mais vitórias, 21 contra 20 do clube carioca. As equipes terão um confronto direto na próxima rodada, no Allianz Parque. O goleiro Weverton preferiu evitar dar o rótulo de decisão à partida.

- Independente do resultado nós vamos entrar como fazemos em todos os jogos, é como uma decisão. Faz praticamente doze jogos que a gente vem batendo nessa tecla que todas as partidas são decisões. Terça-feira contra o Botafogo é mais uma, é uma decisão, são os dois times que estão brigando na frente neste momento - disse o jogador no gramado do estádio Antônio Accioly.

A partida está marcada para a próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Apesar da euforia da liderança, o goleiro fez questão de frisar que o Palmeiras precisa ter cautela em relação ao jogo e destacou a importância da preparação para o duelo.

- Então temos que descansar, já foi, já passou a vitória, já aconteceu tudo, agora daqui para frente é pensar no time do Botafogo, descansar, estudar e ver o que eles têm de bom e que podemos explorar. Tomara que nós estejamos em um dia inspirado e que possamos fazer um grande jogo - finalizou o goleiro.

Palmeiras superou o Atlético-GO nesta sábado (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

Foi a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. O resultado marca uma volta por cima da equipe de Abel Ferreira após a derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, um dos principais rivais do time. O Verdão volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), contra o Botafogo, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). A partida marca o encontro entre líder e vice-líder do torneio. As duas equipes possuem 70 pontos na tabela.