Palmeiras vence o Santos com gol de Allan e assume a liderança do Paulistão

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), na Arena Barueri, em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A Cria da Academia, Allan, marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos seis pontos e assumiu, de forma provisória, a liderança da competição. O Peixe, por sua vez, continua com três pontos.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

A primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos foi marcada por muita disputa no meio de campo, erros de passe no terço final e chuva intensa. De volta ao time titular após ser poupado na estreia, Andreas Pereira precisou ser substituído aos 12 minutos após lesionar o ombro em uma disputa de bola. Larson foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir o camisa 8.

A primeira chance clara de gol da partida foi do Santos. Barreal cruzou na cabeça de Lautaro Díaz dentro da pequena área, mas o atacante acabou finalizando em cima do lateral-direito Khellven. Na sequência, o jogo passou a ser marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade de ambos os lados.

Já na reta final da primeira etapa, Allan encontrou o argentino Flaco López, que, mesmo marcado pela defesa adversária, conseguiu a devolução para o jovem finalizar rasteiro e vencer Gabriel Brazão, abrindo o placar na Arena Barueri.

Os 45 minutos finais do confronto também foram de baixa criatividade. Entre as poucas boas jogadas, Flaco López teve a chance de ampliar o marcador logo aos dois minutos, ao ficar cara a cara com Gabriel Brazão, mas o goleiro santista levou a melhor e fez ótima defesa.

Com o passar do tempo, o Santos melhorou em campo e passou a ditar o ritmo da partida. Em uma das chegadas, Igor Vinícius cruzou para a área alviverde, a bola desviou no zagueiro Murilo e passou muito perto de entrar, quase resultando em gol contra.

Com a missão de conter o ímpeto do Santos, Abel Ferreira promoveu uma série de substituições na equipe, a maioria delas no setor ofensivo. Entre as novidades, Vitor Roque foi acionado e recebeu muitos aplausos do público.

Vojvoda respondeu à beira do campo e também promoveu mudanças. Gabigol e Robinho Jr. entraram em campo, mas pouco conseguiram produzir. O Santos passou a abusar das bolas longas e viu a defesa adversária afastar todas as investidas que se aproximaram da meta de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, Vitor Roque puxou um contra-ataque e tabelou com Luighi. Na cara do gol, a Cria da Academia finalizou à queima-roupa para nova defesa de Brazão, o melhor jogador do Peixe no clássico. Antes do apito final, Carlos Miguel defendeu finalizações de Robinho Jr. e Miguelito e garantiu a vitória do Palmeiras.

Flaco López, do Palmeiras, disputa bola com jogador do Santos (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

O que vem por ai?

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (17), quando recebe o Mirassol, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Um dia depois, o Santos visita o Guarani, também às 20h30, no Brinco de Ouro. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 SANTOS

CAMPEONATO PAULISTA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi;

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima;

📺 VAR: Vinicius Furlan;

🟨 Cartões amarelos: Flaco López e Luighi (PAL); Igor Vinícius e Adonis Frías (SAN);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gols: Allan (PAL).

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco), Andreas Pereira (Larson) e Raphael Veiga (Vitor Roque); Allan (Erick Belé), Riquelme Fillipi (Luighi) e Flaco López.

SANTOS (Técnico: Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vini Lira); Arão (Zé Rafael), João Schmidt e Rollheiser (Miguelito); Barreal, Thaciano (Robinho Jr.) e Lautaro Díaz (Gabigol).