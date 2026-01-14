Palmeiras e Santos estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (14), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Durante o jogo, muitos torcedores do Verdão se derreteram por um jogador que vinha sendo questionado.

O Verdão vence o clássico paulista por 1 a 0, com gol de Allan. Antes de marcar, o jovem tabelou com Flaco Lopez, que recebeu muitas críticas dos torcedores depois da queda do time no final de 2025. A assistência em Palmeiras x Santos, no entanto, mudou a perspectiva de muitos palmeirenses.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras valorizaram a jogada do argentino e se impressionaram com a inteligência do atacante. Veja o gol e os comentários sobre o camisa 42 abaixo:

Palmeiras e Santos se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026 (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja o lance e a reação dos torcedores

Escalação do Palmeiras para o jogo

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Após poupar a maioria dos titulares na estreia, a comissão técnica decidiu promover o retorno de algumas peças principais para Palmeiras x Santos. A linha defensiva será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Piquerez pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga compõem o setor. No ataque, Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López completam a equipe.

Abel Ferreira definiu assim a equipe para Palmeiras x Santos: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Rapahel Veiga; Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López.