Especialista bate o martelo em lance polêmico de Palmeiras x Santos

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, nesta terça-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Durante o confronto, torcedores do Alviverde reclamaram de um suposto pênalti não marcado em cima de Gustavo Gómez. Na transmissão da partida, pela Record, o especialista Sálvio Spinola analisou o lance.

Em campo, o árbitro João Vitor Gobi considerou o lance como normal. O VAR também não entrou em ação na jogada. O especialista Sálvio Spinola concordou com a arbitragem na transmissão da partida pela Record.

— Mão atrás é legal. É de referência. Não teve empurrão. Nada a marcar — analisou o especialista.

O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Gustavo Gómez caiu dentro da área do Peixe após um contato com o zagueiro Adonis Frias. Para os torcedores do Palmeiras, o contato nas costas configurou como um empurrão, e assim, o pênalti deveria ter sido marcado.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

A primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos foi marcada por muita disputa no meio de campo, erros de passe no terço final e chuva intensa. De volta ao time titular após ser poupado na estreia, Andreas Pereira precisou ser substituído aos 12 minutos após lesionar o ombro em uma disputa de bola. Larson foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir o camisa 8.

A primeira chance clara de gol da partida foi do Santos. Barreal cruzou na cabeça de Lautaro Díaz dentro da pequena área, mas o atacante acabou finalizando em cima do lateral-direito Khellven. Na sequência, o jogo passou a ser marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade de ambos os lados.

Já na reta final da primeira etapa, Allan encontrou o argentino Flaco López, que, mesmo marcado pela defesa adversária, conseguiu a devolução para o jovem finalizar rasteiro e vencer Gabriel Brazão, abrindo o placar na Arena Barueri.

Os 45 minutos finais do confronto também foram marcados por baixa criatividade. Entre as poucas boas jogadas, Flaco López teve a chance de ampliar o marcador logo aos dois minutos, ao ficar cara a cara com Gabriel Brazão, mas o goleiro santista levou a melhor e fez ótima defesa.

Com o passar do tempo, o Santos melhorou em campo e passou a ditar o ritmo da partida. Em uma das chegadas, Igor Vinícius cruzou para a área alviverde, a bola desviou no zagueiro Murilo e passou muito perto de entrar, quase resultando em gol contra.

Com a missão de conter o ímpeto do Santos, Abel Ferreira promoveu uma série de substituições na equipe, a maioria delas no setor ofensivo. Entre as novidades, Vitor Roque foi acionado e recebeu muitos aplausos do público.

Vojvoda respondeu à beira do campo e também promoveu mudanças. Gabigol e Robinho entraram em campo, mas pouco conseguiram produzir. O Santos passou a abusar das bolas longas e viu a defesa adversária afastar todas as investidas que se aproximaram da meta de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, Vitor Roque puxou um contra-ataque e tabelou com Luighi. Na cara do gol, a Cria da Academia finalizou à queima-roupa para nova defesa de Brazão, o melhor jogador do Peixe no clássico. Antes do apito final, Carlos Miguel defendeu finalizações de Robinho Jr. e Miguelito e garantiu a vitória do Palmeiras.