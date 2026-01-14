Torcedores pedem pênalti em lance polêmico de Palmeiras x Santos: 'Claro'

O primeiro tempo de Palmeiras e Santos, desta terça-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Paulistão, foi marcado por polêmica de arbitragem. Aos 37 minutos, torcedores do Alviverde reclamaram de um suposto pênalti não marcado em cima do zagueiro Gustavo Gómez.

A jogada foi marcada por uma disputa de bola aérea dentro da área do Peixe após uma cobrança de falta. Na briga por espaço, o zagueiro Adonis Frias colocou a mão nas costas de Gómez. Para os torcedores do Palmeiras, o contato configurou como um empurrão.

Em campo, o árbitro João Vitor Gobi considerou o lance como normal. O VAR também não entrou em ação na jogada. Nas redes sociais, a decisão da arbitragem gerou incomodo nos torcedores alviverdes.

