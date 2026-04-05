Palmeiras tenta aumentar distância na ponta e aposta em retrospecto favorável contra Ceni

O líder Palmeiras terá a chance de aumentar a distância na ponta da tabela do Brasileirão neste domingo (5), em Salvador, justamente em um momento de jogos fora de casa. Para isso, é claro, precisa vencer o Bahia, às 19h30 (de Brasília), em duelo marcado pela décima rodada da competição.

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➡️ Escalação: Palmeiras encerra preparação para pegar o Bahia, e Abel tem dúvida no ataque

Líder da atual edição do Nacional há três rodadas, o Palmeiras pode ainda alcançar o recorde de vezes ocupando a ponta da tabela da competição na era dos pontos corridos: são 130 rodadas na primeira posição, a uma do Corinthians, com 131, e seguido por Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, Flamengo, com 88.

O time comandado por Abel Ferreira tem 22 pontos, dois à frente de São Paulo e Fluminense, que já entraram em campo nesta rodada e, portanto, não podem mais pontuar. A possibilidade de somar mais pontos na Fonte Nova se torna ainda mais possível se levarmos em conta o retrospecto do Verdão contra Rogério Ceni, técnico do Bahia.

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Desde que se tornou treinador, Ceni enfrentou o Palmeiras em 22 oportunidades, com nove vitórias, dez derrotas e três empates. Apesar dos números equilibrados, o time paulista ainda leva uma vantagem mínima. No comando do Tricolor Baiano, Ceni enfrentou o Verdão cinco vezes, venceu duas e perdeu três.

➡️ Lesões de laterais abrem espaço para jovem Arthur no Palmeiras

A tendência é que Abel Ferreira escale o Palmeiras com força a máxima que tem à disposição. Vale lembrar que Vitor Roque deve seguir como desfalque, já que trata um trauma no tornozelo esquerdo. No entanto, os titulares que serviram suas seleções na Data Fifa devem estar em campo, com exceção de Piquerez, que passou por cirurgia no tornozelo direito e dará lugar a Arthur.

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Veja os números de Ceni contra o Palmeiras:

Geral:

22 jogos 9 vitórias 3 empates 10 derrotas 20 gols 25 gols soridos

Pelo Bahia:

5 jogos 2 vitórias 3 derrotas 3 gols 5 gols sofridos

*Os dados acima são do Sofascore

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan e Arias; Flaco López.

Marlon Freitas marcou duas vezes no último jogo e deve ser titular contra o Bahia (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2917677

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