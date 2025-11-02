Torcida do Palmeiras se rende a jogador contra o Juventude: 'Maior da história'
Verdão venceu o duelo pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 0, na noite deste domingo (2), em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma escalação alternativa, o Verdão de Abel Ferreira retomou liderança da competição.
Escalação do Palmeiras contra Juventude divide opiniões: ‘Sempre assusta’
Fora de Campo
Torcedores do Palmeiras reagem a vitória do Flamengo: ‘Continua sendo’
Fora de Campo
Narrador da Globo manda recado ao Palmeiras após vitória do Flamengo
Fora de Campo
Depois de um chute bloqueado de Raphael Veiga, Bruno Rodrigues aproveitou seu senso de oportunismo para abrir o placar para o Verdão. Ele foi escalado como titular da equipe comandada por Abel Ferreira. No segundo tempo, Felipe Anderson fechou a conta.
➡️Escalação do Palmeiras contra Juventude divide opiniões: 'Sempre assusta'
Nas redes sociais, os torcedores celebraram muito o gol de Bruno Rodrigues em Juventude x Palmeiras. Desde que chegou, no começo do ano, o jogador tem passado por dificuldades físicas. Veja o gol e os comentários abaixo:
Veja o gol do Palmeiras contra o Juventude e os comentários na web
Como foi o jogo
Mesmo com vários reservas em campo, o Palmeiras controlou as ações contra o Juventude no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. O Juventude, porém, teve a primeira boa chegada, em chute de Nenê que parou em boa defesa de Carlos Miguel.
Aos 25 minutos, Bruno Rodrigues, novidade no ataque, abriu o placar. Khellven encontrou ótimo passe para Raphael Veiga dentro da área, o camisa 23 finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou para o atacante empurrar para o gol defendido por Jandrei. Aberto o placar para o Palmeiras contra o Juventude.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Os minutos finais foram de controle da posse de bola por parte da equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral Khellven e o volante Aníbal Moreno ainda tiveram boas oportunidades, mas desperdiçaram as chances de ampliar o placar em Palmeiras x Juventude.
O Palmeiras voltou para o segundo tempo contra o Juventude em vantagem e soube aproveitar a pressão sobre o adversário, que briga contra o rebaixamento. Sem se expor, o Verdão manteve o controle do meio-campo e ampliou com Felipe Anderson, em belo chute de fora da área. Belo gol em Juventude x Palmeiras.
Com o passar do tempo, Abel Ferreira promoveu as entradas de alguns titulares, como Andreas Pereira e Vitor Roque, poupados após a classificação sobre a LDU na quinta-feira.
Em atuação segura, Carlos Miguel evitou novas investidas do time da casa. Grande jogo entre Palmeiras e Juventude.
- Matéria
- Mais Notícias