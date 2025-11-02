Torcida do Palmeiras se rende a jogador contra o Juventude: 'Maior da história'

O Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 0, na noite deste domingo (2), em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma escalação alternativa, o Verdão de Abel Ferreira retomou liderança da competição.

continua após a publicidade

Depois de um chute bloqueado de Raphael Veiga, Bruno Rodrigues aproveitou seu senso de oportunismo para abrir o placar para o Verdão. Ele foi escalado como titular da equipe comandada por Abel Ferreira. No segundo tempo, Felipe Anderson fechou a conta.

➡️Escalação do Palmeiras contra Juventude divide opiniões: 'Sempre assusta'

Nas redes sociais, os torcedores celebraram muito o gol de Bruno Rodrigues em Juventude x Palmeiras. Desde que chegou, no começo do ano, o jogador tem passado por dificuldades físicas. Veja o gol e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Duelo foi disputado em Caxias do Sul pelo Brasileirão (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja o gol do Palmeiras contra o Juventude e os comentários na web

Como foi o jogo

Mesmo com vários reservas em campo, o Palmeiras controlou as ações contra o Juventude no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. O Juventude, porém, teve a primeira boa chegada, em chute de Nenê que parou em boa defesa de Carlos Miguel.

Aos 25 minutos, Bruno Rodrigues, novidade no ataque, abriu o placar. Khellven encontrou ótimo passe para Raphael Veiga dentro da área, o camisa 23 finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou para o atacante empurrar para o gol defendido por Jandrei. Aberto o placar para o Palmeiras contra o Juventude.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os minutos finais foram de controle da posse de bola por parte da equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral Khellven e o volante Aníbal Moreno ainda tiveram boas oportunidades, mas desperdiçaram as chances de ampliar o placar em Palmeiras x Juventude.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo contra o Juventude em vantagem e soube aproveitar a pressão sobre o adversário, que briga contra o rebaixamento. Sem se expor, o Verdão manteve o controle do meio-campo e ampliou com Felipe Anderson, em belo chute de fora da área. Belo gol em Juventude x Palmeiras.

Com o passar do tempo, Abel Ferreira promoveu as entradas de alguns titulares, como Andreas Pereira e Vitor Roque, poupados após a classificação sobre a LDU na quinta-feira.

Em atuação segura, Carlos Miguel evitou novas investidas do time da casa. Grande jogo entre Palmeiras e Juventude.