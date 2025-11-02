menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Escalação do Palmeiras contra Juventude divide opiniões: 'Sempre assusta'

Equipe de Abel Ferreira vai ao Alfredo Jaconi

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
18:12
Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro
imagem cameraAbel Ferreira em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Abel Ferreira promoveu algumas mudanças na escalação do Palmeiras para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. A equipe alviverde veio de um duelo muito intenso contra a LDU, valendo a vaga na final da Libertadores. Com a vitória do Flamengo, o Verdão precisa vencer no Alfredo Jaconi para reassumir a liderança da competição.

continua após a publicidade

O capitão Gustavo Gómez e Allan, destaque na classificação diante da LDU, não viajaram com o grupo e são desfalques confirmados. O meia Andreas Pereira e os atacantes Flaco López e Vitor Roque também serão poupados.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS:
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal, Emi Martínez, Felipe Anderson e Veiga; Bruno Rodrigues e Facundo Torres
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Andreas Pereira, Vitor Roque, Micael, Mauricio, Sosa, Piquerez, Luighi, Flaco López, Benedetti e Larson.

continua após a publicidade

Como está a briga entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Adversários na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo também travam duelo ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, já distantes do segundo pelotão.

Com um ponto de vantagem sobre o Rubro-Negro, o Verdão depende apenas de si para conquistar as duas taças e ainda leva vantagem no principal critério de desempate do Brasileirão: o número de vitórias.

continua após a publicidade

🏆Equipe de Filipe Luís dorme na liderança do Brasileirão:
O Flamengo, entretanto, já fez sua parte na rodada: venceu o Sport com extrema tranquilidade no Maracanã. A 31ª rodada do Brasileirão foi grata com o Flamengo, que teve como adversário o Sport, já rebaixado, no Maracanã, e também com o Palmeiras, que enfrenta o vice-lanterna.

Vitor Roque durante partida entre Palmeiras e LDU, valida pela volta da semifinal da Copa Conmebol Libertadores
Dupla Flaco-Roque é poupada do duelo contra o Juventude (Foto: Anderson Lira/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias