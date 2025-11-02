Escalação do Palmeiras contra Juventude divide opiniões: 'Sempre assusta'

Abel Ferreira promoveu algumas mudanças na escalação do Palmeiras para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. A equipe alviverde veio de um duelo muito intenso contra a LDU, valendo a vaga na final da Libertadores. Com a vitória do Flamengo, o Verdão precisa vencer no Alfredo Jaconi para reassumir a liderança da competição.

continua após a publicidade

O capitão Gustavo Gómez e Allan, destaque na classificação diante da LDU, não viajaram com o grupo e são desfalques confirmados. O meia Andreas Pereira e os atacantes Flaco López e Vitor Roque também serão poupados.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS:

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal, Emi Martínez, Felipe Anderson e Veiga; Bruno Rodrigues e Facundo Torres

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Andreas Pereira, Vitor Roque, Micael, Mauricio, Sosa, Piquerez, Luighi, Flaco López, Benedetti e Larson.

continua após a publicidade

Como está a briga entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Adversários na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo também travam duelo ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, já distantes do segundo pelotão.

Com um ponto de vantagem sobre o Rubro-Negro, o Verdão depende apenas de si para conquistar as duas taças e ainda leva vantagem no principal critério de desempate do Brasileirão: o número de vitórias.

continua após a publicidade

🏆Equipe de Filipe Luís dorme na liderança do Brasileirão:

O Flamengo, entretanto, já fez sua parte na rodada: venceu o Sport com extrema tranquilidade no Maracanã. A 31ª rodada do Brasileirão foi grata com o Flamengo, que teve como adversário o Sport, já rebaixado, no Maracanã, e também com o Palmeiras, que enfrenta o vice-lanterna.