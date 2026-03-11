menu hamburguer
Filipe Luís vira assunto após gol de Pedro em Flamengo x Cruzeiro: 'Nítido'

Equipes se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
21:56
Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
O Flamengo saiu na frente no placar contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o atacante Pedro foi o responsável por balançar as redes no início do confronto. O gol do camisa 9 enlouqueceu os torcedores do Rubro-Negro.

➡️ Decisão de Leonardo Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Parei'

O lance aconteceu aos quatro minutos do primeiro tempo. Tudo começou quando Léo Ortiz acertou o travessão em uma cabeçada após cobrança de escanteio. Na sobra, o atacante Néiser Villarreal errou na saída de bola e entregou a posse para Pedro.

Na sequência da jogada, o camisa 9 do Flamengo limpou a marcação e finalizou no canto do gol celeste. O arremate não deu chances para a defesa do goleiro Cássio.

Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro chamaram atenção para o crescimento de rendimento do atacante com Leonardo Jardim. O português chegou ao comando técnico da equipe carioca após a demissão de Filipe Luís. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

