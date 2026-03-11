Filipe Luís vira assunto após gol de Pedro em Flamengo x Cruzeiro: 'Nítido'
Equipes se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo saiu na frente no placar contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o atacante Pedro foi o responsável por balançar as redes no início do confronto. O gol do camisa 9 enlouqueceu os torcedores do Rubro-Negro.
Veja gols de Flamengo x Cruzeiro: Pedro abre o placar com golaço
Futebol Nacional
Decisão de Leonardo Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: ‘Parei’
Fora de Campo
Leonardo Jardim promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Cruzeiro
Flamengo
➡️ Decisão de Leonardo Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Parei'
O lance aconteceu aos quatro minutos do primeiro tempo. Tudo começou quando Léo Ortiz acertou o travessão em uma cabeçada após cobrança de escanteio. Na sobra, o atacante Néiser Villarreal errou na saída de bola e entregou a posse para Pedro.
Na sequência da jogada, o camisa 9 do Flamengo limpou a marcação e finalizou no canto do gol celeste. O arremate não deu chances para a defesa do goleiro Cássio.
Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro chamaram atenção para o crescimento de rendimento do atacante com Leonardo Jardim. O português chegou ao comando técnico da equipe carioca após a demissão de Filipe Luís. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão 2026! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias