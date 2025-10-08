Órgão do STJD pede anulação de cartões à atletas do Grêmio

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) protocolou uma Medida Inominada solicitando a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados aos atletas Walter Kannemann e Marlon, do Grêmio. O pedido chegou ao presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo, nesta quarta-feira (8).

A ação questiona as punições recebidas pelos jogadores durante partida contra o Bragantino, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A solicitação menciona os erros de arbitragem que resultaram no cartão vermelho para Kannemann e no terceiro amarelo para Marlon, que acarretaria em suspensão automática para ambos.

A Procuradoria baseou seu pedido no artigo 119 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que permite medidas excepcionais no interesse do esporte.

Expulsão de Kannemann

O primeiro erro notório da arbitragem ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o atleta do Grêmio Walter Kannemann foi expulso com a aplicação de um cartão vermelho direto. Conforme consta da súmula da partida, a motivação para a expulsão foi a suposta prática de "conduta violenta, ao atingir com seu braço o rosto de seu adversário de número 14, Sr. Pedro Henrique, com a bola ainda fora de jogo".

Grêmio reclamou da expulsao de Kannemann (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Na jogada em questão, o atleta Kannemann realizava um movimento natural de proteção e disputa pela posse da bola. O próprio jogador adversário envolvido no lance, Pedro Henrique, em declaração na saída para o intervalo, descaracterizou qualquer agressão, descrevendo a jogada de forma a evidenciar a ausência de dolo ou violência por parte do atleta gremista.

Desse modo, não houve um ato de agressão deliberada que justificasse o cartão vermelho direto.

A dimensão dos equívocos foi de tal magnitude que a própria Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou-se publicamente, anunciando o afastamento dos referidos profissionais de suas atividades regulares. A Comissão de Arbitragem da CBF determinou que os árbitros envolvidos na partida passem por treinamento e avaliação antes de retornarem às suas funções.