Técnico dos Lakers dispara após anúncio de LeBron: ‘Vocês são idiotas’

LeBron James foi o responsável por fazer a segunda semana de outubro parar no mundo da NBA. Isso porque, publicou um vídeo que denominou como "a decisão das decisões", "derrubando" a internet com tantos rumores do que poderia ser o anúncio. Na última terça (7), a continuação do vídeo foi publicada, se tratando apenas de um anúncio publicitário e não de uma possível aposentadoria conforme estavam especulando.

Após a publicação da continuação, JJ Redick (técnico do Los Angeles Lakers) brincou com os jornalistas presentes no treino da equipe.

— Vocês são idiotas. Todos sabíamos que seria um anúncio, né? A maioria das pessoas que me mandou mensagens já sabia que seria um comercial. Não tinha ninguém desesperado — citou JJ.

LeBron James, do Lakers, em disputa contra Jonathan Kuminga, do Warriors, pela NBA (Foto: AFP)

Alvoroço causado por LeBron

O vídeo publicado pela lenda do basquete, LeBron James, na última segunda-feira (6) tinha o título “The Second Decision” (A Segunda Decisão, em tradução livre), que fazia referência ao icônico marco publicitário de 15 anos atrás, quando o ala anunciou sua mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Diante do mistério, os fãs começaram deduzir que a postagem seria um indicativo de sua possível aposentadoria ao fim da temporada 2025/2026 ou uma mudança de time. No entanto, na terça-feira (7), LeBron publicou a continuação do vídeo, que não passava de uma propaganda de conhaque. Veja o vídeo:

Os fãs ficaram tão preocupados com a suposta aposentadoria, que o valor dos ingressos para os jogos aumentaram. O ingresso que valia US$ 80 passou a custar U$$ 445 (de aproximadamente R$ 428 para R$ 2.385). Cinco vezes mais caros, segundo dados de acordo com TickPick, perfil na rede social X especializado em preço de ingressos.

A primeira vez que promoveu "The Decision", LeBron James gerou expectativa, tinha algumas equipes interessadas em contratá-lo - e o próprio Cleveland queria mantê-lo. O marketing foi feito e a frase em inglês "Vou levar meus talentos para South Beach" ficou eternizada.