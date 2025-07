Organizada do Coritiba consegue liminar em suspensão e retorna aos estádios

A organizada Império Alviverde, do Coritiba, conseguiu uma liminar na terça-feira (22) que libera a entrada nos estádios do Brasil. A ação acontece após o Ministério Público do Paraná (MP-PR) punir novamente a principal torcida alviverde por seis meses.

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) concedeu um efeito suspensivo para que a Império Alviverde volte a usar materiais (camisas, faixas, bandeiras e bateria) nas partidas do Coxa. A punição foi feita na quarta-feira (16).

Impedida, a organizada não pôde entrar uniformizada nos duelos contra o Paysandu no sábado (19, em casa) e Athletic na terça-feira (22, fora). Agora, a torcida voltará a estar liberada diante do Amazonas no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 19ª rodada da Série B.

- O bom senso e a coerência se sobrepuseram à arbitrariedade. Domingo estaremos juntos nas arquibancadas do Couto Pereira exercendo nosso direito de torcer e conduzindo o Coritiba rumo à elite do futebol nacional - comemorou a Império Alviverde, em nota nas redes sociais.

Império Alviverde, organizada do Coritiba, no Couto Pereira. Foto: Divulgação/Coritiba

A punição do MP-PR

O MP-PR teve uma nova decisão judicial, que era uma extensão de uma penalidade anterior, originada em um processo movido de 2023 pela briga generalizada de torcidas no gramado da Vila Capanema, na partida Coritiba x Cruzeiro, pela Série A. Na ocasião, a organizada ficou suspensa por um ano e retornou em janeiro de 2025.

De acordo com o MP-PR, a motivação para a sanção atual foi a utilização de uma bandeira com os dizeres “porco otário”, considerada ofensiva e em desacordo com os termos da outra punição. Curiosamente, foi Atletiba pelo Paranaense que marcou a volta da Império Alviverde aos estádios.

Além disso, o órgão cita que a torcida se envolveu em uma confusão no primeiro clássico diante do Athletico, na região sul de Curitiba, e descumpriu o horário de deslocamento no Bairro Alto, área norte da capital.

Veja a bandeira que motivou a punição da organizada do Coritiba

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 18 rodadas, o Coritiba ocupa a vice-liderança da Série B, com 34 pontos, a dois pontos do líder Goiás, que ainda joga na rodada.