Atacante uruguaio é o novo alvo do Cruzeiro

O atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 25 anos, é mais um nome na lista de possíveis reforços do Cruzeiro para o restante da temporada. O jogador pertence ao América do México, tem contrato até junho de 2026, mas os agentes dele têm interesse numa saída imediata. A diretoria do clube celeste, no entanto, ainda não fez uma proposta oficial ao atacante. O interesse do Cruzeiro pelo jogador foi revelado inicialmente pelo portal "Goal".

Brian Rodríguez é titular da equipe mexicana, dirigida pelo brasileiro André Jardine, e tem boa movimentação no ataque. Revelado pelo Peñarol, de Montevidéu, o atacante se transferiu, em 2019, para o Los Angeles, dos Estados Unidos, clube que defendeu até 2022, com um empréstimo para o Almería, da Espanha, em 2021. No ano seguinte, foi comprado pelo América do México, equipe pela qual disputou 106 jogos, marcou 26 gols e deu 17 assistências.

Os empresários de Brian Rodríguez têm oferecido o atacante a vários clubes nos últimos dias, enquanto o clube mexicano não se manifesta sobre uma antecipação na renovação de contrato. Entre os clubes brasileiros, Santos, Flamengo e Vasco já demonstraram interesse na contratação do uruguaio.

Brian Rodríguez é titular do América do México, dirigido por André Jardine (Foto: AFP)

O empresário do jogador, Edgardo Lasalvia, revelou que o América recusou, recentemente, três propostas pelo atacante, por considerá-las baixas. O clube mexicano quer cerca de 9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 50 milhões) para liberar Brian Rodríguez.

Atacante é uma das prioridades do Cruzeiro para reforçar o grupo

Um atacante que atue pelos lados do campo é uma das prioridades do Cruzeiro para reforçar o elenco no segundo semestre, conforme já foi revelado tanto pelo técnico Leonardo Jardim quanto pelo dono da SAF, Pedro Lourenço. O clube busca também um zagueiro canhoto.

Nos últimos dias, o Cruzeiro fez proposta por Gabri Martínez, do Braga, que foi recusada pelo clube português, e chegou a acertar com Matheus Gonçalves, do Flamengo, que, na última hora, voltou atrás no acordo já fechado. A janela de transferência está aberta e se encerra em 2 de setembro.