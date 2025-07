O Coritiba ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic, na Arena Sicredi, em São João Del Rey, pelo Brasileirão da Série B. Os mineiros abriram o placar com Welinton Torrão, mas Lucas Ronier igualou o marcador para o Coxa ainda no primeiro tempo. Com a igualdade, a equipe paranaense deixou de reassumir a ponta da competição nacional.

O resultado não foi bom para o Coritiba, que chegou aos 34 pontos, dois a menos que o líder Goiás. O problema é que os goianos entram em campo nesta quarta-feira (23), contra o Novorizontino, fora de casa. Uma vitória pode deixar o Esmeraldino cinco pontos à frente do Coxa na Série B.

Coritiba empata, e Goiás pode abrir na liderança (Foto: Divulgação / Coritiba)

Enquanto Coritiba e Goiás brigam na ponta...

A rodada contou com outras três partidas. O Operário-PR venceu o Atlético-GO, em casa, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Brenno, Boschillia e Índio. A vitória deixou o time paranaense na 12ª colocação, com 22 pontos. Os goianos seguiram com 22 pontos e caíram para a 14ª posição.

O Athletico-PR segue com altos e baixos. Nesta terça-feira (22), o Furacão ficou no empate, em Curitiba, por 1 a 1 com a Ferroviária. Mendoza balançou a rede para os paranaenses. Juninho marcou para os paulistas. O resultado deixou os donos da casa na nona colocação, com 24 pontos. Os paulistas estão uma posição fora da zona de rebaixamento, com 19.

Na última partida da noite, o Vila Nova venceu o CRB por 2 a 0, no Estádio Oba, em Goiânia. Os gols do triunfo dos goianos foram marcados por Gustavo Pajé e Bruno Xavier. O triunfo colocou o Vila no G-4, com 27 pontos. O time de Alagoas está no meio da tabela, com 22 pontos, na 13ª posição.

