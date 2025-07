O Botafogo encaminhou mais dois empréstimos ao RWDM Brussels, antigo Molenbeek, clube belga do empresário John Textor, que joga a segunda divisão local. Matias Segovinha, o "Segovinha", de 22 anos, e Kauan Lindes, 21, devem ser cedidos por um ano. As tratativas estão em fase final de troca de documentações.

Esta será a segunda passagem do paraguaio Segovinha pelo clube europeu. Na primeira, de fevereiro a junho de 2024, foram sete jogos disputados e nenhum gol marcado pelo atacante. Ele estava no Al-Ain, dos Emirados Árabes, onde também perdeu espaço. As informações são do site "GE" e foram confirmadas pelo Lance!.

Já Kauan Lindes terá a primeira experiência fora do país. O meio-campista fazia parte do sub-23 do Glorioso e foi promovido ao grupo principal no início da temporada, tendo recebido algumas oportunidades. Ele disputou sete jogos, sendo cinco pelo Campeonato Carioca, um na Copa do Brasil (contra o Capital) e um no Brasileirão (contra o Internacional).

Na Bélgica, a dupla encontrará jogadores conhecidos pelo torcedor alvinegro, que também foram cedidos no movimento da rede multi-clubes de Textor. O RWDM Brussels tem no elenco nomes como Sousa, Sapata, El Arouch e Jacob Montes. Recentemente, os belgas acertaram a chegada de Francisco Montoro, irmão de Álvaro Montoro, jovem astro do Botafogo.