OPINIÃO: Copa Platina, uma loucura ou uma boa ideia

Claro, tem a briga política entre Peñarol e Associação Uruguaia de Futebol, mas a ideia de times uruguaios disputarem o Campeonato Gaúcho não é de todo ruim, não. Vale estudar uma espécie de Copa Platina, nome sugerido pelo meu amigo Michel Dromed, que poderia incluir ainda clubes argentinos. Existe um problema básico, mesmo que tal torneio fosse amistoso, sem entraves jurídicos: o apertado calendário brasileiro.

É possível, porém, tentar achar alternativas a essa proposta “maluca” apresentada por Ignacio Ruglio, presidente carbonero? Vejamos.

Que tal uma copa com 12 a 24 clubes, com número igual de participantes de Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina? A competição poderia ter uma fase de grupos, depois as etapas finais. Um mês resolveria isso – lembremos que a Copa do Mundo é resolvida em 30 dias e hoje já chega a 48 seleções –, podendo servir de pré-temporada para todos.

Por que, não? Ah, você pode estar pensando, mas quando os gaúchos jogariam, não é?

Podemos pensar em um torneio disputado a cada quatro anos, no período do Mundial de Clubes, que tal? Não seria uma boa?

Ou, então, poderíamos pensar em mudar o Gauchão. Tirar os times participantes da Copa Platina do Estadual. Tipo, as equipes de Série A – Grêmio, Juventude e Internacional – disputariam o torneio internacional sempre. Eles já ganharam taças locais suficientes.

Ah, mas o Estadual perderia… Será? Por que não pegar as cotas que a dupla Gre-Nal recebe, cerca de R$ 10 milhões cada um, e distribuir entre os demais clubes gaúchos para garantir reforços e melhor qualidade para a competição. Não seria um incremento? Além disso, o Estadual “esvaziado” daria vagas para a Copa Platina, além, óbvio para Copa do Brasil e Série D.

E, por suposto, tal torneio internacional teria interesse da mídia, seja a tradicional ou as novas, os streamings, se tornando assim um alvo dos patrocinadores.

Seria ou não uma boa ideia? Não tenho certeza. Mas vale pensar.