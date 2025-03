A ideia de que Nacional e Peñarol disputem o Campeonato Gaúcho, sugerida por Ignacio Ruglio, presidente carbonero, é difícil de sair do papel por questões jurídicas. Entretanto, Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), tem outro plano: uma competição com times gaúchos e uruguaios.

Em contato com a reportagem do Lance!, nesta terça-feira (18), Alonso se manifestou sobre o tema. Ele confirmou a intenção de que seja realizado um torneio conjunto, organizado pela AUF em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

— Não temos opinião sobre o [Campeonato] Gaúcho, mas temos a ideia de poder ter um torneio conjunto com a Federação Gaúcha — afirmou.

Esse torneio de integração serviria de preparação para as equipes. E poderia contemplar mais clubes uruguaios além de Nacional e Peñarol. Atualmente, a pré-temporada dessas equipes costuma contar com torneio de verão em Montevideo.

FGF garante que ainda não foi procurada pela AUF para criação do torneio com uruguaios e gaúchos

Procurada pelo Lance!, a FGF garante não ter recebido qualquer proposta oficial dos uruguaios — nem sobre participação no Campeonato Gaúcho, nem sobre um torneio conjunto. Porém, a entidade se diz aberta para essa segunda possibilidade.

— O futebol gaúcho estará sempre de portas abertas para receber os clubes uruguaios para disputa de torneios de integração e/ou preparação com os clubes do Rio Grande do Sul — afirmou a FGF em nota.

Internacional e Nacional se enfrentam pela Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Para que Nacional e Peñarol disputem o Campeonato Gaúcho, a entidade lembra que os clubes uruguaios precisariam se desfiliar da AUF; se regularizarem no Brasil, com criação de CNPJ; e se filiarem à FGF, com pedido encaminhado para a CBF, para só então entrarem na terceira divisão do Gauchão.