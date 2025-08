Titular no Ceará, Dieguinho projeta embate contra o Flamengo

O meio-campista Dieguinho, do Ceará, vem sendo um dos destaques da equipe nesta edição de Campeonato Brasileiro. O jogador, que reforçou o Alvinegro na atual temporada, está entre os melhores do elenco ao analisar números defensivos.

O camisa 20 é, ao lado de Galeano e Lourenço, o líder em partidas pelo Vovô na temporada (34). Falando de minutos em campo, o atleta é o segundo do elenco, com 2.594. Nesta Série A, Dieguinho é um dos três jogadores que marcaram presença pelo Ceará em todos os embates - Willian Machado e Galeano completam o trio.

Considerando o tempo jogado, ele também ocupa a vice-liderança, com 1.398 minutos. Em estatísticas na competição, o jogador é o primeiro do Ceará nos desarmes, com média de 2,1. Analisando interceptações, também está na liderança: possui 1,3 por partida.

Dieguinho, do Ceará, em partida contra o Fortaleza (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Próximo desafio

O Alvinegro vem de vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, de virada, fora de casa. No início daquela rodada, a Raposa ocupava a liderança na competição nacional. Desta vez, o adversário será o Flamengo, clube que é o novo primeiro colocado.

O embate na Arena Castelão acontecerá no próximo domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da competição. Dieguinho projetou o embate contra os cariocas.

— Fizemos um grande jogo na última rodada e conseguimos um excelente resultado. Mas, agora já temos um outro adversário muito forte pela frente. Nós sabemos da qualidade do nosso adversário, mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor e precisamos fazer valer o nosso mando de campo e buscar mais uma vitória - relatou o meio-campista.

