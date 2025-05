Operário x Vasco: comentarista de arbitragem detona VAR após decisão polêmica de Daronco

A partida entre Operário e Vasco teve polêmica na arbitragem de Anderson Daronco ainda no primeiro tempo. O árbitro assinalou penalidade máxima para os donos da casa após Allano cair na área. Daronco foi chamado pelo VAR para revisar a falta e acabou voltando atrás e anulando o pênalti. Paulo Caravina, comentarista de arbitragem, reprovou a atuação do árbitro de vídeo e descordou da decisão de Daronco.

Inicialmente, o VAR revisou se havia impedimento na jogada, que foi marcado pelo bandeira após o apito de Daronco. Confirmada a posição legal, Daronco foi chamado para revisar o lance no vídeo. A partir disso, o juiz passou a revisar o lance por diversos ângulos no VAR, observado o choque entre Jardim, goleiro do Vasco, e Allano.

- Ao invés de apenas o Wagner Reway (VAR) informar o árbitro que houve um erro factual e que não houve impedimento, apenas o pênalti, não, o péssimo Wagner Reway recomenda a revisão para o Daronco reavaliar o pênalti. O jogador até deixa o pé ali para receber o contato do goleiro. Mas todos os atacantes fazem isso quando driblam o goleiro e vem o goleiro em sua direção. Quem tem que evitar esse contato é o goleiro. Quem não pode ser imprudente é o goleiro. A não ser que a gente considere que ele levou o pé para atingir o goleiro, o que não é o caso. Para mim, pênalti - disse Caravina, que seguiu:

- Mas aí piora. O Allano, que tinha amarelo, no entendimento do Daronco forçou o contato e a queda. Então, deveria ter recebido o segundo amarelo e ser expulso. Mas quem disse que o grande Daronco teve coragem - finalizou o comentarista.

➡️ Paulo Henrique lamenta estado do gramado após empate do Vasco: ‘Dificultou nosso jogo’

Operário x Vasco

Operário e Vasco empataram em 1 a 1, no final da tarde desta quinta-feira (1º), no Estádio Germano Krüger, em partida válida pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nuno Moreira abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Boschilia deixou tudo igual para o Fantasma.

Para avançar às oitavas de final, Vasco e Operário precisam de uma vitória simples, no segundo jogo, que será no dia 20 de maio, em São Januário. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis.