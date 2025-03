Campeonato Paranaense terá time do interior na final pelo quinto ano seguido

O Campeonato Paranaense 2025 terá a presença de, pelo menos, um time do interior na final. Este é o quinto ano consecutivo que as equipes da capital não fazem a finalíssima da competição.

As semifinais desta edição foram definidas no último final de semana. O Athletico enfrenta o Maringá, enquanto o Operário encara o Londrina. Os jogos de ida são neste final de semana, enquanto as partidas da volta ocorrem no meio da próxima semana.

A última vez que a final do Campeonato Paranaense não teve a presença de um time do interior foi em 2020, quando Athletico e Coritiba decidiram o torneio. Depois disso, o Maringá foi finalista em 2022 e 2024, o FC Cascavel esteve presente em 2021 e 2023, e o Londrina chegou também em 2021.

Apesar da maior presença do interior, a capital segue com predominância nos títulos recentes. Quem conseguiu quebrar essa hegemonia no século foi o Londrina, há quatro anos. Antes disso, o Operário se sagrou campeão em 2015, novamente o Londrina em 2014, e o Paranavaí em 2007.

Londrina foi campeão paranaense em 2021 (Foto: Ricardo Chicarelli/LEC)

Finais do interior

O Campeonato Paranaense de 2025 pode trazer uma final do interior, o que não acontece há quatro anos. Em 2021, o Londrina bateu o FC Cascavel e conquistou o quinto título estadual.

O Tubarão, inclusive, está presente em todas as finais com times de fora da capital. Sete anos antes, em 2014, o Londrina bateu o Maringá na final. Já em 1992 e em 1981, o time alviceleste levou a melhor em cima do União Bandeirantes e do Grêmio Maringá, respectivamente.

A única final do interior sem o Londrina aconteceu em 2002 entre Iraty e Grêmio Maringá. A disputa, contudo, não tinha as presenças de Athletico, Coritiba, Malutrom e Paraná, todos da capital que disputavam a Copa Sul-Minas e entraram depois no Supercampeonato Paranaense. A sequência da competição teve a presença desses seis times, além de Londrina e Prudentópolis. O título ficou com o Furacão.

Semifinais do Campeonato Paranaense 2025

Operário x Londrina (ida): sábado (15), 16h, Germano Krüger

Maringá x Athletico (ida): domingo (16), 17h, Willie Davids

Londrina x Operário (volta): terça-feira (18), 20h, estádio do Café

Athletico x Maringá (volta): quarta-feira (19), 20h, Arena da Baixada

As últimas finais do Campeonato Paranaense

2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)

2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)

2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)

2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)

2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 1

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos