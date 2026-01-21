O Operário-PR anunciou o novo técnico para a temporada após demitir Alex de Souza no domingo (18). Luizinho Lopes, 44 anos, assume o Fantasma na última rodada do Campeonato Paranaense 2026.

Luizinho Lopes chegou nesta quarta-feira (21) em Ponta Grossa (PR) e acompanhará a partida entre Operário-PR e FC Cascavel, no Germano Krüger, pela quinta rodada do estadual, em um camarote da diretoria. Nesta noite, Thiago Schumacher, do Sub-20, é o comandante alvinegro no jogo.

O novo treinador comanda o time na sexta rodada da primeira fase diante do Foz do Iguaçu, em casa, no sábado (24).

O Fantasma é o lanterna do Grupo B, com um ponto em quatro jogos. Os quatro primeiros avançam para a fase mata-mata, enquanto os dois últimos disputam o Torneio da Morte para evitar o rebaixamento.

- Chego ao Operário-PR com muita energia para trabalhar e contribuir com o projeto do clube, sempre respeitando a cultura e a identidade do Fantasma - afirmou Luizinho Lopes.

Em 2026, o Operário-PR tem o estadual, a Copa do Brasil, a Série B e a Copa Sul-Sudeste como calendário.

Carreira de Luizinho Lopes, novo técnico do Operário-PR

Luizinho Lopes começou a carreira no Nordeste e passou por Treze, América-RN, Globo e Confiança. Depois, passou por Uberlândia, Manaus e Jacuipense.

Nos últimos anos, além de retornar ao Confiança, o técnico comandou o Brusque, Vila Nova e Paysandu, com experiência na Série B em três temporadas (2021, 2024 e 2025). Na carreira, ele conquistou dois estaduais por América-RN (2019) e Manaus (2021), além de uma Copa Verde pelo Papão (2025).