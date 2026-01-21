Grêmio desiste de Guido Rodríguez e mira volante do Estudiantes

O Grêmio desistiu de contratar o volante Guido Rodríguez, campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. A diretoria gremista agora mira o meio-campista Santiago Ascacíbar, do Estudiantes-ARG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Guido Rodríguez, 31 anos, tem contrato com West Ham até a metade do ano e virou alvo do Imortal, mas a operação era considerada improvável pelo jogador ter mercado na Europa. Nesta semana, ele encaminhou um acerto com o Valência, da Espanha.

O Tricolor, assim, passou a observar outros atletas e se interessou por outro atleta sul-americano: Ascacíbar, 28 anos, que chegou a ser sondado recentemente pelo Santos. A informação é do jornal GZH.

continua após a publicidade

O volante tem vínculo com o Estudiantes até o fim de 2026 e pode assinar um pré-contrato a partir de julho. A direção, agora, avalia se avança na negociação, enquanto monitora o mercado.

Além de um volante, o Grêmio ainda busca um meia. Até aqui, o clube anunciou o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Caio Paulista, o meia-atacante Tetê e o atacante Enamorado.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Carreira de Ascacíbar, alvo do Grêmio

Ascacíbar é criado e revelado pelo Estudiantes. Foto: Divulgação/Estudiantes

Criado e revelado pelo Estudiantes, Ascacíbar estreou profissionalmente em 2016. Após 50 jogos, ele se transferiu para o Stuttgart, da Alemanha, em agosto de 2017.

O jogador ficou no clube por duas temporadas e acertou com o alemão Hertha Berlin na metade de 2019. Depois de dois anos, perdeu espaço e foi emprestado a Cremonese, da Itália.

Ascacíbar retornou ao clube argentino, por empréstimo em 2023 e 2024, e está em definitivo desde o ano passado. Pelo Estudiantes, são 17 gols e cinco assistências em 195 jogos.

O volante também tem convocações para as seleções de base da Argentina, mas nunca foi chamado para o time principal.