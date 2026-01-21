Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (21/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (21)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da penúltima rodada da fase de liga da Champions League e entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 21 de janeiro de 2026)
Champions League
Galatasaray x Atlético de Madrid – 14h45 – TNT e HBO Max
Qarabag x Eintracht Frankfurt – 14h45 – Space e HBO Max
Slavia Praga x Barcelona – 17h – TNT e HBO Max
Olympique de Marseille x Liverpool – 17h – Space e HBO Max
Chelsea x Pafos – 17h – HBO Max
Bayern x Union Saint-Gilloise – 17h – HBO Max
Juventus x Benfica – 17h – HBO Max
Newcastle x PSV – 17h – HBO Max
Atalanta x Athletic Bilbao – 17h – HBO Max
Campeonato Egípcio
Ceramica Cleopatra x Al Ittihad Alexandria – 12h – Link Sport Club Podcast
Smouha x Pharco – 15h – Link Sport Club Podcast
Campeonato Saudita
Al Okhdood x Al Riyadh – 12h30 – Canal GOAT
Damac x Al Nassr – 14h30 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Holandês
AZ Alkmaar x Excelsior – 14h45 – Disney+
Copa da Liga Inglesa Feminina (semifinal)
Manchester City (F) x Chelsea (F) – 16h – Canal GOAT
Arsenal (F) x Manchester United (F) – 16h – Canal GOAT
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Stoke City x Middlesbrough – 17h – Xsports e Disney+
Campeonato Carioca
Maricá x Bangu – 17h – Premiere
Botafogo x Volta Redonda – 19h – Premiere
Flamengo x Vasco – 21h30 – Globo, ge tv, Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
Betim x URT – 18h30 – SportyNet (YouTube)
Pouso Alegre x Athletic – 19h – SportyNet (YouTube)
Tombense x North – 19h – SportyNet+
Uberlândia x Itabirito – 20h – SportyNet+
América-MG x Atlético-MG – 21h30 – Globo, Premiere e SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Paranaense
Foz do Iguaçu x Cianorte – 18h30 – Canal GOAT
Operário-PR x FC Cascavel – 20h – Canal GOAT e TV Paraná Turismo
Coritiba x São Joseense – 20h30 – Canal GOAT e TV Coxa
Campeonato Gaúcho
Internacional x Inter de Santa Maria – 19h – Sportv e Premiere
Guarany de Bagé x Grêmio – 21h30 – Globo e Premiere
Campeonato Pernambucano
Sport x Decisão – 19h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Retrô x Santa Cruz – 21h30 – Globo
Campeonato Paulista
Noroeste x Capivariano – 19h – HBO Max
São Paulo x Portuguesa – 19h30 – Record, CazéTV e HBO Max
Mirassol x RB Bragantino – 20h – TNT e HBO Max
Ponte Preta x São Bernardo – 21h30 – HBO Max
Campeonato Catarinense
Joinville x Carlos Renaux – 19h – SportyNet (TV e YouTube)
Avaí x Chapecoense – 21h30 – Globo
Campeonato Alagoano
Murici x CSA – 19h – SportyNet+
Campeonato Baiano
Vitória x Juazeirense – 19h15 – TVE Bahia e TV Green
Campeonato Mato-Grossense
Cuiabá x Sport Sinop – 20h30 – Globo
Série Rio de La Plata
Colo-Colo x Peñarol – 21h – Disney+
Campeonato Cearense
Tirol x Ceará – 21h30 – Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC (TV e YouTube)
Campeonato Paraibano
Serra Branca x Sousa – 21h30 – Globo e Canal GOAT
Copinha (semifinal)
Grêmio sub-20 x Cruzeiro sub-20 – 21h30 – Xsports
