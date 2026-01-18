Após um início ruim de temporada no Campeonato Paranaense, o Operário-PR, atual lanterna da competição no Grupo B, com três derrotas em quatro jogos, optou por demitir o técnico Alex do cargo. O anúncio foi feito na noite deste domingo (18), através das redes sociais do clube.

O comandante, por outro lado, agradeceu a oportunidade, após oito meses de trabalho frente ao clube paranaense. Neste domingo, o Fantasma perdeu por 1 a 0 para o São Joseense, na Vila Capanema, em Curitiba.

- Hoje encerro meu ciclo como treinador do Operário. Sou muito grato pela oportunidade,

pelo convívio diário e por todos que fizeram parte desse período. Agradeço ao presidente e toda diretoria, a todos da comissão técnica, aos atletas, aos funcionários, a torcida e ao município de Ponta Grossa por todo o apoio. Seguirei torcendo por melhores resultados e que o clube siga no seu processo de evolução. Foram oito meses de muito trabalho,entrega e aprendizado. Seguimos em frente! - escreveu Alex em uma publicação nas redes sociais.

Alex foi contratado em junho de 2025 e comandou o time em 30 oportunidades, com oito vitórias, 11 empates e 11 derrotas, totalizando 38,8% de aproveitamento. Além do técnico, também deixaram o clube os auxiliares João Cavalcanti e Zé Roberto, que integravam a comissão técnica do treinador, além do preparador físico Maranhão.

Confira a nota do Operário sobre a demissão de Alex

O Operário Ferroviário Esporte Clube informa que Alex de Souza não é mais o técnico da equipe principal do Fantasma. Também deixam o clube os auxiliares João Cavalcanti e Zé Roberto, que integravam a comissão técnica do treinador, além do preparador físico Maranhão.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrados durante o período em que estiveram no Operário, e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

Agora, a diretoria trabalha na definição do novo comando técnico, próximas informações serão divulgadas oportunamente.

