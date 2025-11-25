Veja detalhes da Arena Barradão, novo estádio do Vitória

O projeto da Arena Barradão começou a sair do papel, e o torcedor do Vitória teve um gostinho do que está por vir na noite desta segunda-feira, quando o clube apresentou oficialmente o projeto do novo estádio, ao lado das empresas SD Plan e Grupo AR, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, no bairro do Stiep.

Logo de cara, a Arena Barradão vai representar um aumento da capacidade do estádio, que atualmente é de 30.793 torcedores, para 40.597 lugares. Além disso, o número de camarotes também será ampliado, passando de 20 para 116.

Mas a nova estrutura não se resume só ao aumento da capacidade. Um museu do clube, restaurante com vista para o campo e até um pequeno shopping estão inclusos no projeto. A intenção é também criar um espaço multiuso para que a Arena Barradão possa abrigar shows e gerar receitas que vão além do futebol.

Quando a Arena Barradão vai ficar pronta?

O arquiteto Danilo Carvalho, da SD Plan, empresa responsável pelo projeto de engenharia do estádio, todo o processo de construção deve durar 36 meses. Ou seja, deve ficar pronto no final de 2028. Ainda neste ano, a proposta vai passar pelo Conselho antes da assinatura dos contratos em definitivo.

As obras, de fato, começam no segundo semestre do ano que vem, logo depois da coleta de todas as licenças e do desenvolvimento do projeto por completo. A intenção é que as obras sejam escalonadas para que o Vitória não precise parar de jogar no Barradão até a conclusão. O investimento para a construção da Arena Barradão gira em torno de R$ 405 milhões.

