Operário e Paysandu empatam sem gols pela Série B do Brasileiro

Operário e Paysandu empataram sem gols pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

continua após a publicidade

O Operário teve maior domínio da posse de bola e criou as principais chances da partida, mas, mesmo com a superioridade em campo, nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar.

Como foi o jogo?

O jogo começou com o Paysandu tentando controlar a posse de bola nos primeiros minutos, trocando passes na defesa. O Operário rapidamente retomou o domínio. Aos 13 minutos, Joseph arriscou o primeiro chute perigoso, mas a bola não entrou. Aos 20, Alano também tentou, sem sucesso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Operário manteve a pressão e teve maior volume de jogo durante boa parte da etapa inicial, enquanto o Paysandu pouco conseguia reagir. A única chance relevante do time paraense veio com Eliel, que, por volta dos 30 minutos, disparou pela esquerda, mas se atrapalhou na finalização.

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, sem gols para nenhum dos lados.

Jogo aconteceu em Ponta Grossa (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

O segundo tempo começou em ritmo mais lento. O jogo ficou travado no meio-campo, com poucas jogadas de ataque e dificuldades para os dois lados avançarem. Aos nove minutos, o Operário teve uma chance perigosa.

continua após a publicidade

Thales cobrou escanteio, a zaga do Paysandu afastou, mas Boschilia — um dos destaques da equipe — ficou com a sobra e tocou para Allan. O camisa 9 tentou a cabeçada, mas a defesa paraense conseguiu travar no momento certo.

O Paysandu seguia com dificuldades para criar jogadas ofensivas e tinha em Matheus Nogueira sua principal salvação. O goleiro fez grandes defesas em diversos lances perigosos do Operário. Mesmo assim, o jogo terminou em um empate sem gols.