Clube da Série A do Campeonato Brasileiro negocia para virar SAF

O Juventude recebeu a proposta da empresa Five Eleven Capitals, holding especializada no setor de futebol, para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol. A informação é do jornal "Pioneiro".

As negociações começaram no final de 2024, porém ainda estão em fase inicial, com apenas troca de ideias e informações. A ideia da holding é investir no futebol profissional e nas categorias de base do clube gaúcho. No entanto, o Juventude não quer negociar o patrimônio do time.

Elenco do Juventude antes do jogo pelo Campeonato Gaúcho (Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Ainda sem valores anunciados, o primeiro passo para a transformação é a aprovação do Conselho de Administração do Juventude. Em seguida, caso seja aprovada, a proposta seguirá para o Conselho Deliberativo, que decidirá se será validado ou não.

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um representante da Five Eleven Capitals esteve presente no Estádio Alfredo Jaconi para acompanhar o confronto entre Juventude e Vitória. Além disso, ele observou jogos das categorias de base do time.

Em 2021, o Juventude contratou uma consultoria para avaliar o valor de mercado do clube. Desde essa época, o time gaúcho vem se preparando para receber propostas de empresas internacionais. Além disso, a holding vê no clube uma boa oportunidade de mercado, tendo em vista que a equipe do Sul tem poucas dívidas.

Juventude pode entrar em seleta lista de SAFs da elite brasileira

Em caso de aprovação para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol, o Juventude se junta a Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama como times SAFs na Série A do Campeonato Brasileiro.