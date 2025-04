O Diretor Executivo de Futebol, Matheus Milet, do Cascavel, projetou a estreia da Serpente na Série D do Brasileiro, no próximo sábado, dia 19, diante do Uberlândia, fora de casa. A Serpente buscou mais dez reforços para sua estreia. O Diretor já tem um acesso na sua conta, à Série B, em 2019, na época que estava como Conselheiro no Confiança-SE.

- Estamos numa expectativa muito boa. Sabemos da dificuldade que é a competição. Das quatro divisões que existe no Campeonato Brasileiro, essa de fato, é mais difícil devido à conta do times, as viagens muito longas, os campos não são tão adequados para prática de futebol, mas estamos com bastante confiança. Acreditando no trabalho da Comissão Técnica, num ambiente bom, de construção diária, principalmente no aspecto comportamental, coisa que não abro mão. Tudo isso, a gente crê que seja uma junção de fatores importantes para conquistar o tão sonhado acesso. Sabemos que existem mais 63 times com o mesmo sonho que o nosso, então a diferença estará no detalhe, de como se fazer entender os caminhos, que a competição será longa e árdua - explicou.

No início deste mês de abril, o Cascavel trouxe cinco reforços, somando com os que já haviam chegado após Campeonato paranaense foram dez jogadores, entres eles, dois atletas experientes, os atacantes Marcão (35 anos), ex-Athletico e o atacante Michel (35 anos) ex-Coritiba.

- São jogadores que tem no seu DNA, na sua essência, de sempre querer vencer, fomos em busca destes dos dois perfis justamente para isso. Sabemos da entrega deles dentro de campo, mas também de como conquistaram os títulos na carreira. Sabem lidar e incentivar o vestiário, os bastidores, queríamos muito a vinda dos dois para ajudar neste nosso objetivo do acesso à Série C. - resumiu.

O Cascavel foi eliminado ainda na fase de classificação do Paranaense. Ficou na nona colocação. Isso forçou uma corrigida na rota. Milet contou como reforçou e buscou os perfis para traçar um caminho diferente do Paranaense:

- A gente entendeu que precisaria reforçar o elenco. Respeitar a parte mais da experiência. Estamos com mais perfis de lideranças. Realizamos 10 (dez) movimentações no mercado no total. Aumentamos também a estatura do time, algo que já possuía no Paranaense e na Copa do Brasil, apenas melhoramos. Acreditamos que foram movimentações pontuai, nas deficiências que a gente entendia. Pensamos também nas reposições. Visando a manutenção de um nível muito bom daqueles que iniciam jogando dos que entram. Acreditamos ter sido positivas essas movimentações - finalizou.

Quem é Matheus Milet?

Matheus Milet Alves tem 39 anos, natural de Sergipe. É formado em Direito. Especializado em Direito Desportivo. Iniciou a carreira no futebol como Diretor no Confiança-SE em 2017. Lá ficou até 2023, onde também exerceu o cargo de Vice de Futebol. Em 2024, foi Diretor de Futebol do Azuriz-PR, depois retornou ao Confiança. No fim do ano passado desembarcou em Cascavel onde está até hoje.

No Confiança conquistou quatro estaduais (2017, 2018, 2020 e 2024) e conquisto um acesso à Série B do Brasileiro em 2019.