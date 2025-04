Vila Nova-GO e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na TV fechada pela ESPN e no streaming pela Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tigrão, mandante da partida, vem de resultado importante no clássico fora de casa com o Goiás. Após sair atrás no marcador com um 2 a 0, o Vila Nova, comandado por Rafael Lacerda, empatou com gols de Facundo Labandeira e Arilson. O lateral-direito Elias foi expulso nos acréscimo e deve ser o único desfalque.

Com isso, o Vila Nova deve ir a campo com: Halls; Igor Inocêncio, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Jean Mota e Igor Henrique; Ruan Ribeiro, Labandeira e Gabriel Poveda.

continua após a publicidade

Do outro lado, ainda sem vencer na competição, o Botafogo-SP chega de duelo com o Remo também empatado por 2 a 2. O técnico Márcio Zanardi não terá o zagueiro Rafael Milhorim, também suspenso por cartão vermelho

Ingressos mais caros do Brasileirão: veja ranking de ticket médio

O Botafogo-SP deve ter a seguinte escalação: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Carlão; Jefferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jefferson Nem, Alexandre Jesus e Dramisino.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X BOTAFOGO-SP

4ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA: Halls; Igor Inocêncio, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Jean Mota e Igor Henrique; Ruan Ribeiro, Labandeira e Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Lacerda

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Carlão; Jefferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jefferson Nem, Alexandre Jesus e Dramisino. Técnico: Márcio Zanardi.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Muller (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Vieira Souza (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)